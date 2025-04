A- A+

Val Kilmer: Ator revelou ser "escravo do amor" após ter tido mais de dez relacionamentos; entenda

“Fui escravo do amor”, confessou Val Kilmer em suas memórias, I'm Your Huckleberry, relatando seu rico passado em questões de amor.

Embora seu rosto tenha sido associado a grandes produções de Hollywood entre os anos 80 e 90, Kilmer também ganhou as manchetes por seus romances com algumas das mulheres mais bonitas da indústria.

Cher, do amor à amizade

Val Edward Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia. De ascendência mista sueca, alemã e irlandesa, o aspirante a ator cresceu em Chatsworth, o canto menos glamouroso da cidade, onde seu pai era distribuidor de equipamentos aeroespaciais.

Lá, seu espírito faminto e inquieto encontrou algumas respostas na religião, na poesia e no teatro. “Eu gostava de me animar, de falar sobre qualquer coisa, mesmo que geralmente não soubesse do que estava falando”, ele relembrou em sua autobiografia, publicada em 2020.

Até que ele finalmente decidiu arriscar seus sonhos. Então, esse jovem de 16 anos fez as malas e comprou uma passagem para Nova York, o lugar onde seu herói de cinema, Marlon Brando, havia estudado 33 anos antes.

Determinado a abandonar seu sotaque californiano, Kilmer matriculou-se na prestigiosa Julliard School of Performing Arts até que uma mulher cruzou seu caminho e mudou todos os seus planos.

A feiticeira era ninguém menos que Cher, a atriz e cantora que na época tinha quase o dobro da idade dele (ele tinha 22 anos e ela 35).

O casal se conheceu na festa de aniversário dela, onde riam “constantemente” das mesmas coisas. Deslumbrado com seu carisma e seu histrionismo, esse jovem — que ainda não havia se destacado como ator — deixou os estudos em espera e foi morar com ela no topo do Caesars Palace, em Las Vegas.

“Cher tinha um glamour inebriante e eu, um garoto do Vale, caí sob seu feitiço (…). Foi engraçado, histericamente engraçado.. Acabei levando-a para casa na garupa da minha Harley pelas ruas de Manhattan. Ela amava a Harley. “Nós dois amávamos rir e continuamos fazendo isso por mais de um ano”, disse ela sobre aqueles anos em que eles se chamavam de “Sid” e “Ethel”. “Val não queria gritar ‘Cher’, e eu não queria gritar ‘Val’. “Nós também nos chamávamos de ‘Valus Maximus’ e ‘Cherus Reprimandu’”, a atriz e cantora confirmou mais tarde.

“Meu primeiro encontro me levou a uma produção japonesa de Macbeth, e eu pensei: 'Esse cara é louco, não vamos nos dar bem.' Ele era tão jovem. Ele tinha, tipo, 22? Quantos anos eu tinha? Não sei... Trinta e poucos (...) A verdade é que, se eu não tivesse saído com homens mais jovens, eu nunca teria tido um encontro. Homens mais jovens não eram intimidados por mulheres mais velhas”, ela refletiu sobre esse começo, que inicialmente levantou algumas dúvidas.

A verdade é que no início dos anos 1980, essa dupla se tornou um dos casais mais requisitados da época. Na verdade, é hoje que Cher se lembra com carinho daqueles anos juntos e faz muitos elogios sempre que fala do homem com a reputação de ser “intratável” e “complicado”.

De fato, há algum tempo, e depois de garantir que Kilmer era muito "bom" com seus dois filhos, Chaz e Elijah (fruto de seus casamentos com Sonny Bono e Gregg Allman).

A artista listou as inúmeras virtudes daquele “espírito livre” por quem se apaixonou “perdidamente”, e a quem, uma vez separados, continuou a escolher como amigo.

No entanto, apesar dos elogios e histórias engraçadas que o casal compartilhou, esse fascínio durou apenas alguns anos.

O motivo do término foi revelado pela própria cantora, que em entrevista recente à revista People, disse que o relacionamento não deu certo porque ambos eram "machos alfa".

“Tivemos alguns momentos incríveis e depois passamos por alguns momentos que não foram tão incríveis.", observou ele, acrescentando que os dois eram "indivíduos" independentes e nenhum deles estava disposto a desistir.

A verdade é que quarenta anos depois, eles continuaram bons amigos.

“Ele é diferente de todos os outros. Ele é irritante e histérico. Emocionante e divertido. E ele não faz o que todos os outros fazem”, disse a artista sobre o motivo de ter decidido manter contato com o ex.

Na verdade, Cher foi uma das pessoas que mais o ajudaram quando Kilmer foi diagnosticado com câncer na garganta em 2014. Ela até emprestou sua casa de hóspedes para que ele pudesse morar ao lado dela durante esse processo difícil.

“Uma vez que Cher tenha feito seu caminho em sua cabeça e seu coração, ela nunca mais vai embora. Para seus verdadeiros amigos, seu amor e lealdade inabaláveis nunca morrem”, escreveu Kilmer, que dedicou boa parte de seu livro a essa história.

O mesmo aconteceu em seu documentário Val , onde o ex- Batman falou sobre o que o astro internacional significou em sua vida.

“Valus Maximus, peço desculpas se fiz algo que o irritou ou feriu seus sentimentos. Eu te amo e seu documentário foi tudo isso... Eu amo até as coisas que me deixaram bravo, as coisas que me deixaram histérico, que me surpreenderam, que me machucaram. Você é corajoso e mais que brilhante. Etel", expressou sua boa amiga após ver o filme lançado no Prime Video em agosto de 2021.

Estrelas cadentes

A segunda grande conquista do ator foi a talentosa Michelle Pfeiffer. O casal se conheceu em 1985, quando compartilharam uma gravação do episódio "One Too Many" da série de televisão Afterschool Specials, da ABC.

Kilmer também era um grande fã de escrita e a loira se tornou sua musa quando se tratou de lançar seu livro de poemas My Edens After Burns.

Embora o ator sempre fizesse questão de repetir que "a adorava", ele também confessou que "estava apaixonado pela irmã mais nova de Pfeiffer", então o romance não se concretizou.

A atriz de Scarface foi seguida por outra atriz, a bela Ellen Barkin. Embora Kilmer tenha descrito a história deles como “um romance tão caprichoso quanto um redemoinho”, ele confessou em mais de uma ocasião que o que mais sentia falta nela era seu sorriso e a maciez de seus cabelos.

“Eu era louco por ela e passamos alguns dias fabulosos."", ela relembra essas experiências de compras e restaurantes. Mas Barkin também deixou sua vida. Os motivos? As atividades incontroláveis do ator.

Longe de ficar deprimido, o astro de À Primeira Vista voltou à cena ao acompanhar a amiga e ex-companheira Cher a uma festa em Nova York, onde conheceu a cantora Carly Simon.

Segundo testemunhas, o amor à primeira vista foi imediato e eles se tornaram inseparáveis. “Eu queria estar com Carly todos os dias pelo resto da minha vida.", reconheceu o galã, embora os sentimentos do compositor de "No Secrets" não parecessem tão fortes quanto os dele.

Estreia e despedida no altar

Após outra separação, Val Kilmer mudou-se para Santa Fé, Novo México, e se juntou a outro colega que ele conhecia há algum tempo.

Para surpresa de todos, Joanne Whalley foi a única mulher a acompanhá-lo até o altar em 1988, após as filmagens de Willow: In the Land of Enchantment.

Os pombinhos passaram a lua de mel na ilha de Marlon Brando, no Taiti, alguém que deixou de ser um ídolo e modelo para se tornar quase um pai para o ator.

Durante o casamento de oito anos, eles tiveram dois filhos e prometeram amor eterno, mas a separação aconteceu quando cada um queria filmar em uma cidade diferente ao mesmo tempo.

Não só o casamento deles acabou, mas também o bom relacionamento deles acabou, assim comoKilmer acusou a mãe de seus filhos de impedi-lo de ter contato com os pequenos Mercedes e Jack durante grande parte da infância e adolescência deles.

No entanto, a versão de Whalley era um pouco diferente. Segundo ela, o vilão de Top Gun a abandonou e deixou seus filhos desabrigados.

A atriz, que recorreu à Justiça por conta do caso, teve que morar com amigos e em hotéis até encontrar um novo lugar para se estabelecer.

À disputa pelos bens seguiu-se uma disputa financeira, que finalmente foi regularizada depois de muitos anos para o bem-estar dos menores.

Amor nas primeiras ligas

Após seu casamento fracassado, Kilmer voltou a aproveitar sua vida de solteiro, onde foi agraciado com novos romances, incluindo um com outra colega da indústria: Drew Barrymore.

No entanto, isso durou pouco e passou quase despercebido pela imprensa.

O que não passou despercebido e foi uma bomba para o mundo do entretenimento foi o namoro que o galã teve com Cindy Crawford, uma das modelos mais importantes da época.

“Oh Deus, eu amava Cindy e ainda a amava, pensei que poderia ter morrido por seu amor. Não porque fosse difícil, mas porque o prazer era simplesmente insuportável. Eu estava morrendo de felicidade"", revelou o ator sobre esse caso que começou em 1996.

Super lindos, eles se tornaram um dos casais mais atraentes da cena e viraram foco de todos os fotógrafos. Embora tenham viajado o mundo juntos, seus desfiles de moda ao redor do mundo acabaram com a história deles.

Ele foi resgatado de seu desgosto amoroso por outra bela mulher chamada Angelina Jolie , de quem o galante se lembrava como "a mais tocante e séria de todas ".

Considerando as datas, o caso de amor entre eles ocorreu após a atriz se separar de Billy Bob Thornton, e um ano antes de começar a filmar Sr. e Sra. Smith , filme em que conheceu Brad Pitt.

Eles viveram juntos por três anos. “Eu a deixei escapar”, expressou com certa angústia e arrependimento o homem que decidiu falar sobre esse romance somente em 2017.

“Angelina Jolie uma vez me levou para casa em um jato. Eu a surpreendi enchendo-o de gardênias”, revelou sobre aqueles anos.

E então ele contou o que o protagonista de Tom Raider significou em sua vida: “Quando as pessoas me perguntam como ela é, eu digo que ela é como outras mulheres e superestrelas, mas mais: mais bonita, mais sábia, mais trágica, mais mágica.", ele observou.

Entre essas idas e vindas românticas, a cantora do Doors foi protagonista de inúmeras aventuras com outras colegas de set, como Jaycee Gossett, Zeta Graff, Izabella Miko e Elizabeth Shue, embora muitas delas nunca tenham passado da fase de rumores.

“Um amor que ainda dói”

Com a mudança de década, veio o que ele definiu como “um amor que ainda o machucava”, aquele que teve com a atriz Daryl Hannah.

Em 2001, a estrela de Splash e o belo ator que interpretou El Santo foram fotografados em Santa Monica em uma atitude muito afetuosa.

A pista de que o relacionamento estava praticamente solidificado veio quando eles foram vistos juntos na porta da escola dos filhos de Kilmer, que na época tinha nove e seis anos, onde, depois de buscá-los, passaram uma tarde divertida juntos.

“Eu sabia que a amaria de todo o meu coração para sempre, e o amor não perdeu nada do seu poder.”, enfatizou Kilmer em seu livro, observando que, de longe, foi o amor que mais partiu seu coração.

“Deus sabe que sofri por amor, mas Daryl foi o mais doloroso de todos”, disse ela. “Quando terminamos, chorei todos os dias durante meio ano.”.

Apaixonado ou não, a verdade é que depois de Hannah, Kilmer não apareceu com nenhuma outra mulher, pelo menos em público.

“Não tenho uma namorada há 20 anos. A verdade é que estou sozinho a maior parte do tempo”, ele confidenciou nas páginas de I'm Your Huckleberry, que, junto com seu documentário, o ajudou a se curar de muitos momentos sombrios, que vão desde desgosto e dificuldades financeiras até um diagnóstico de câncer na garganta que o manteve fora das telas em 2014.

“Agora que estou lutando para me expressar, quero contar minha história mais do que nunca”, explicou Kilmer em 2021.

Durante seus momentos mais solitários, ele encontrou uma nova paixão na arte, pintando e modelando objetos de design que ele expôs ao redor do mundo.

Sua morte prematura, aos 65 anos, revela não apenas o legado de um ator que tentou a sorte no drama, no suspense e na comédia, mas também a busca pessoal de um homem que sonhava com um amor para toda a vida.

