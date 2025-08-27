Val Marchiori divulga diagnóstico de câncer de mama

A- A+

Leia também

• Damares Alves revela diagnóstico de câncer: "Estou no meu limite físico"

• Após denúncias, Felca afirma ter ficado sem renda

• Fernanda Rodrigues diz que câncer de pele voltou e faz alerta para seguidores; entenda

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, revelou nesta terça-feira (27), em seu perfil do Instagram, que foi diagnosticada com câncer de mama após exames de rotina.



Marchiori, que ficou conhecida por sua participação no reality "Mulheres Ricas", conta em vídeo que sempre teve medo de fazer mamografia, mas que foi após realizar o exame que descobriu nódulo suspeito, mais tarde confirmado, por meio de biópsia, ser um tumor maligno.

"Parece que o mundo está acabando"

A socialite admite que se culpa por ter sentido medo e adiado a realização dos exames, e que após o recebimento da notícia da doença, "parece que o mundo tá acabando", mas que tem "fé em Deus de que vai dar tudo certo".



Ela também aproveitou a ocasião para incentivar outras mulheres a realizarem mamografia. "Mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo, porque quando a gente faz antes, a gente já consegue resolver.



Apoio da família

Nos stories, Val mostra momentos com seu marido, Amilton Augusto, tentando animá-la ao secar seu cabelo, e através de mensagem carinhosa, agradece pelo apoio e cuidado em momento delicado.

Val Marchiori se declara ao marido, agradecendo por apoio na luta contra o câncer de mama. Foto: Reprodução/Instagram @valmarchiori

Veja também