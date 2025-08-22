A- A+

novela "Vale tudo": Afonso grava vídeo emocionante para filhos gêmeos diante da luta contra a leucemia Novela é exibida pela TV Globo, de segunda a sábado, às 21h20

Em um dos momentos mais intensos do remake de "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) enfrenta a fragilidade da doença e decide deixar uma mensagem para os filhos gêmeos que Solange (Alice Wegmann) espera. Lutando contra a leucemia e temendo não resistir ao tratamento, o bilionário grava um vídeo carregado de amor e esperança.



A cena acontece durante a madrugada, enquanto Solange dorme. Sozinho, Afonso fala baixinho para os bebês ainda em gestação: declara já amá-los profundamente e, entre pausas emocionadas, admite a possibilidade de não estar presente para acompanhá-los. O gesto reflete sua tentativa de transmitir força, mesmo diante da incerteza.



No vídeo, ele também se declara à companheira, ressaltando a coragem de Solange e pedindo aos filhos que um dia a protejam. O momento é interrompido pela própria, que, com lágrimas nos olhos, afirma que os gêmeos nunca verão aquela gravação. Afonso, então, tenta suavizar a situação, dizendo que se trata apenas de “um papo de emergência”.



A sequência expõe a vulnerabilidade do personagem e o amor incondicional por sua família. O registro se torna um símbolo de despedida e, ao mesmo tempo, de esperança, marcando o início da fase mais difícil da trajetória de Afonso.



Com a internação para quimioterapia cada vez mais próxima, o vídeo se transforma em um gesto de entrega: um legado de afeto para os filhos que ainda não nasceram e um retrato do vínculo profundo com Solange.

Veja também