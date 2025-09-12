A- A+

novelas "Vale tudo": após suborno em operação, Marco Aurélio sofre atentado; entenda mudança na trama

A casa caiu para Marco Aurélio ( Alexandre Nero) e Leila ( Carolina Dieckmann) em " Vale tudo". Alvos de uma operação da Polícia Federal que os investiga por corrupção e lavagem de dinheiro — como exposto no capítulo da última quinta-feira (11) —, o empresário e sua esposa darão um jeito de subornar os agentes para se verem livres da cadeia. Mas as tramoias dos dois estão com os dias contados. Até 17 de outubro, data em que a novela de Manuela Dias chegará ao fim, o casal não terá alívio. Na próxima semana, o vilão será vítima de um atentado, algo totalmente novo na história, em comparação do remake com a trama original de 1988.

Logo depois de oficializar a união com Leila, Marco Aurélio será surpreendido por um ataque que mudará o rumo da narrativa. A troca de alianças acontecerá de maneira discreta, a bordo de um veleiro e apenas com a presença dos filhos do casal. A celebração, no entanto, será interrompida por disparos que transformarão o momento em caos. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima terça-feira (16).



O empresário será atingido no ombro e precisará ser levado às pressas ao hospital. Após dois dias de internação, ele retornará à rotina com o braço imobilizado e ainda mais tomado pelo desejo de vingança.



Sem dar sinal de recuo, o vilão acreditará que Odete Roitman ( Debora Bloch) foi a responsável pelo atentado. A tensão entre os dois chegará, então, ao limite. Marco Aurélio terá exposto documentos comprometedores que ligam a empresária a escândalos de corrupção, com favorecimento de determinados políticos em rotas de voo.

O que ele não imagina é que a situação fugirá ao seu controle. O plano, arquitetado por ele próprio, será descoberto por Odete. Em resposta, o executivo encomendará um relatório sobre os relacionamentos amorosos da bilionária, algo que cairá na imprensa em meio a uma votação decisiva no Conselho da TCA. Revoltada, a vilã passará a encarar o ex-genro como um inimigo perigoso "que deve ser eliminado", como a própria dirá. Enquanto isso, Marco Aurélio não desistirá de seus esquemas corruptos e seguirá adiante para aplicar um golpe milionário contra a companhia aérea.

