"Vale tudo" enlouquece web com cenas de Cauã Reymond de sunga e sorriso de Renato Góes

O primeiro capítulo de “ Vale tudo”, remake de Manuela Dias do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, de 1988, chamou a atenção do público não apenas pela história, mas também pelo elenco masculino.

Nas redes sociais, os telespectadores elogiaram a estreia, destacando, entre outros pontos, a presença de Cauã Reymond, que interpreta o modelo em decadência César Ribeiro, e Renato Góes, no papel do administrador Ivan Meireles.

Na plataforma, os internautas desejaram de forma muito bem humorada “muita saúde” para Cauã, que apareceu em cenas de sunga na piscina e em sequências mais ousadas ao lado de Bella Campos, que vive a ambiciosa Maria de Fátima.

“Já começou sexualizando os homens, reparação histórica”, comentou uma espectadora.

Em outros comentários, viu-se que Renato Góes também foi bastante elogiado pelo público. “Renato Góes todo dia na minha TV (vai ser) um colírio”, afirmou um internauta. Outras pessoas associaram logo o ator ao seu sorriso.

César já chegou atraindo olhares

