Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
QUEM MATOU ODETE ROITMAN?

"Vale Tudo": cenas com depoimento de César e teaser de "Três Graças" viralizam após morte de Odete

Vídeos foram ao após capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (6), que terminou com o assassinato da vilã

Reportar Erro
Interpretada por Grazi Massafera, vilã de Três Graças brinca com morte de Odete Roitman: 'Se essa moda pega' Interpretada por Grazi Massafera, vilã de Três Graças brinca com morte de Odete Roitman: 'Se essa moda pega'  - Foto: TV Globo/Reprodução

Após o capítulo de "Vale Tudo" desta segunda-feira (6), que terminou com a morte de Odete Roitman com um tiro, em seu quarto no Copacabana Palace, o conteúdo viral que dominou a internet não veio só de memes ou teorias e apostas em quem matou a vilã.

Logo após o final do capítulo, duas cenas começaram a viralizar. Uma com um teaser de "Três Graças", a próxima novela das 21h, com a vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, assistindo chocada a morte de Odete. Em seguida ela fala: "Mataram mesmo a Odete. Se essa moda pega, hein?".


Outra sequência compartilhada pelo público foi a cena de César ( Cauã Reymond) num ambiente de delegacia de polícia como se estivesse depondo. Ele fala da relação com Odete e se diz inocente, lembrando que, como marido, tem direito a 50% da fortuna da esposa.

Leia também

• Quem matou Odete Roitman? "Vale Tudo" chega à reta final com vários suspeitos

• ChatGPT elenca principais suspeitos de matar Odete Roitman em 'Vale tudo', com base em roteiros

• "Vale Tudo": Quem matou Odete Roitman? Autora escreveu dez finais; veja diferenças das versões

A cena chama o público para os últimos capítulos da trama reescrita por Manuela Dias.


Quem matou Odete Roitman?
Entre os personagens que surgiram como suspeitos no capítulo estão Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro (Cauã Reymond)/Olavo (Ricardo Teodoro), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Celina (Malu Galli). Após o tiro que encerrou o capítulo, nas cenas que vão ao ar na terça-feira estava uma sobre a investigação, já apontando os cinco como os principais suspeitos.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter