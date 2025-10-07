A- A+

QUEM MATOU ODETE ROITMAN? "Vale Tudo": cenas com depoimento de César e teaser de "Três Graças" viralizam após morte de Odete Vídeos foram ao após capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (6), que terminou com o assassinato da vilã

Após o capítulo de "Vale Tudo" desta segunda-feira (6), que terminou com a morte de Odete Roitman com um tiro, em seu quarto no Copacabana Palace, o conteúdo viral que dominou a internet não veio só de memes ou teorias e apostas em quem matou a vilã.

Logo após o final do capítulo, duas cenas começaram a viralizar. Uma com um teaser de "Três Graças", a próxima novela das 21h, com a vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, assistindo chocada a morte de Odete. Em seguida ela fala: "Mataram mesmo a Odete. Se essa moda pega, hein?".

Nem vai dar tempo de sentir saudades da maldade… A próxima vilã da novela das 9 já tá chegando, meus amores. #TrêsGraças, o seu novo novelão das 9, estreia dia 20! pic.twitter.com/SQZapHH67j — TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025



Outra sequência compartilhada pelo público foi a cena de César ( Cauã Reymond) num ambiente de delegacia de polícia como se estivesse depondo. Ele fala da relação com Odete e se diz inocente, lembrando que, como marido, tem direito a 50% da fortuna da esposa.

A cena chama o público para os últimos capítulos da trama reescrita por Manuela Dias.

QUEM MATOU ODETE ROITMAN???



O maior mistério da TV Brasileira está para ser revelado em #ValeTudo pic.twitter.com/dzo7rlYAfz — Picoli Montenegro (@Picoli_Mingotte) October 7, 2025



Quem matou Odete Roitman?

Entre os personagens que surgiram como suspeitos no capítulo estão Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro (Cauã Reymond)/Olavo (Ricardo Teodoro), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Celina (Malu Galli). Após o tiro que encerrou o capítulo, nas cenas que vão ao ar na terça-feira estava uma sobre a investigação, já apontando os cinco como os principais suspeitos.

