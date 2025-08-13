A- A+

TELEVISÃO ''Vale Tudo'': César e Odete viverão romance tórrido e passarão Maria de Fátima para trás Quando todos descobrirem tudo que Maria de Fátima fez para ficar com Afonso novas armações surgiram

Odete Roitman (Debora Bloch) não deixou ao menos Walter (Leandro Lima) se recuperar do fora que levou dela - uma vez que ela o despachou para São Paulo após ele ter envenenado a maionese da Paladar - e já encontrará um novo amante, em ''Vale Tudo''. O sortudo da vez é César Ribeiro (Cauã Reymond).

Será daqueles romances tórridos, com direito a sexo e armações. O modelo vai entrar em campo e não jogará para perder. César procura Odete no hotel com a desculpa de entregar os vídeos sensuais que Walter gravou na produtora de Olavo (Ricardo Theodoro).

A conversa entre os dois é curta. Odete reconhecerá César da TCA e perguntará em qual departamento ele trabalha. "Consultoria. Eu sou bem versátil", responderá o malandro. "Consultoria de quê? Vai mentir para mim?", devolverá Odete. "Vou. Vou mentir, enganar, ludibriar", dirá o galã.

César fala que sabia que os dois iriam se encontrar e fará sua jogada final: "Porque eu estava esperando isso acontecer desde o dia que a gente se conheceu na TCA". Não será preciso dizer mais nada. Os dois se beijarão.

Ele não será apenas mais um amante de Odete. Quando a bomba de Maria de Fátima (Bella Campos) estourar e todos descobrirem tudo que ela fez para ficar com Afonso - e, ainda, que ela está grávida de César - a empresária já estará apaixonada pelo galã vilão. E, dessa forma, se dará a guerra entre Odete e Maria de Fátima.

Veja também