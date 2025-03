A- A+

TELEVISÃO "Vale Tudo": elenco fala, em lançamento, sobre as expectativas para o remake de novela Novela "Vale Tudo" entra no ar no dia 31 de março, prometendo um olhar contemporâneo sobre as feridas sociais do Brasil

O remake de “Vale Tudo” é uma das grandes apostas da Globo no ano em que a emissora completa seis décadas. A obra entra no ar no dia 31 de março, prometendo um olhar contemporâneo para uma das novelas mais emblemáticas da TV brasileira, com a assinatura de Manuela Dias (“Justiça”, “Amor de Mãe”).

Nesta quinta-feira (20), autora, elenco e direção marcaram presença na festa de lançamento da trama, realizada no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa, todos falaram sobre as expectativas para a estreia.

Na nova versão, Taís Araújo assume o papel da batalhadora Raquel Acioly, antes interpretada por Regina Duarte. A icônica vilã Odete Roitman fica com Débora Bloch e o elenco traz ainda nomes como Cauã Reymond, Paola Oliveira e Alexandre Nero.

