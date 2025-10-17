Sex, 17 de Outubro

TELEVISÃO

"Vale Tudo": enquete parcial do UOL mostra quem o público acha que matou Odete Roitman

Apesar do foco da novela em cinco principais suspeitos, outros nomes despontam na votação popular

Morre Odete Roitman: a vilã das vilãsMorre Odete Roitman: a vilã das vilãs - Foto: TV Globo/Reprodução

Faltam poucas horas para o público brasileiro descobrir um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: Quem matou Odete Roitman?

Nesta sexta (17), será exibido o capítulo final do remake de "Vale Tudo" e feita a revelação que vem sendo o centro dos debates desde o assassinato da icônica personagem, nesta versão vivida por Debora Bloch.

Apesar de o enredo – nesta adaptação de Manuela Dias – ter direcionado o foco em cinco suspeitos (Celina, Heleninha, Fátima, César e Marco Aurélio), são muitas as apostas e outros nomes despontam na lista.

Em enquete parcial, divulgada na manhã desta sexta (17), o UOL traz dois nomes como os principais suspeitos por parte do público:

- Leonardo (Guilherme Magon): o filho da vilã de "Vale Tudo" aparece com 16,62% dos votos na enquete

- Raquel (Taís Araújo): a dona do restaurante Paladar está na segunda colocação, com 12,64% dos votos.
 

