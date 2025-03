"Vale tudo": entenda preparação de Paolla Oliveira e Pedro Waddington para viver personagens

A- A+

Paolla Oliveira, que ficou com a responsabilidade de interpretar Helena Roitman, a Heleninha — filha alcoolista de Odete Roitman — no remake da novela "Vale tudo", contou que frequentou reuniões do grupo Alcóolicos Anônimos para se preparar para a personagem. A atriz foi junto com Pedro Waddington, que faz o papel de Tiago, seu filho com o vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero).

— Tivemos momento precioso juntos (o elenco todo). Até que cheguei a ficar com Pedro, tive aula de corpo com ele. Tive oportunidade de estar fora dos estúdios. Fui à reunião do AA e levei ele comigo — contou Paola, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, com outros atores da trama, escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini.





O jovem também falou sobre a experiência e sobre a relação de Pedro e Heleninha.

— É uma relação complicada da Heleninha com o Tiago. Eles começam distantes e depois têm aproximação. É uma relação de cumplicidade, um precisa do outro. Paola é uma pessoa maravilhosa no set e fora. Foi muito importante ter ido ao AA, para entrar em contato com esse mundo, um lugar muito complexo e pesado — disse o jovem, que preferiu não assistir à versão original, de autoria de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, exibida em 1988. — É uma responsabilidade muito grande trazer essa relação familiar com uma pessoa alcoolista. É um lugar onde muita gente vai sentir emoção e se sentir representado.

