''Vale Tudo'' expõe falta de planejamento da Globo com escalações pouco variadas; entenda

O enorme casting exclusivo mantido pela Globo ao longo de muitos anos garantia à emissora não apenas a reserva de talentos, mas um certo equilíbrio sobre questões como repetição de nomes e descanso de imagem dos atores. Com o vínculo por obra na ordem do dia na emissora, as escalações agora obedecem muito mais à movimentação do mercado do que ao desejo de autores e diretores. Pela importância do remake de ''Vale Tudo'', tanto pela efeméride dos 60 anos quanto pela relevância da obra, seria natural que a emissora buscasse intérpretes com força tanto para atrair público quanto para garantir prestígio artístico.

Mesmo com um bom número de estrelas – embora distante da gigantesca constelação da primeira versão –, muitas sequências de ''Vale Tudo'' ganharam um ar ''déjà vu'', mas em um padrão inferior. Mesmo em casos de atores com talento equivalentes e cheios de repertório – como Alexandre Nero, Matheus Nachtergaele e Taís Araujo – que estão em papeis encarnados por gigantes como Reginaldo Faria, Pedro Paulo Rangel e Regina Duarte –, o pequeno intervalo entre o trabalho anterior e o atual desses atores faz com que figurinhas repetidas não passem despercebidas.



Responsável por Marco Aurélio, um dos grandes vilões da atual novela das nove, Nero era um dos protagonistas de ''No Rancho Fundo'', onde também contracenava com Rhaisa Batista, que vive a carente Claudia, e também com Débora Bloch, que aparece na trama na pele da temida Odete Roitman. Agora interpretando o boa-praça Poliana, Matheus viveu outro dono de bar no remake de ''Renascer'', exibido ao longo de 2024, onde também estavam Humberto Carrão e Edvana Carvalho. Taís Araujo até que teve algum tempo de descansar a imagem, pois sua última novela foi ''Cara e Coragem'', encerrada em 2023.



Não é o caso de três dos protagonistas estão no elenco de ''Vale Tudo'': Renato Góes, Ramille e Thiago Martins, que estavam em ''Família é Tudo'' até setembro do ano passado. Além disso, são muitos os nomes do elenco que estiveram presentes em séries recentes como ''Justiça 2'', ''Rensga Hits'' e ''Os Outros'', todas do Globoplay, e até mesmo em sucessos da concorrência, como ''Beleza Fatal'', da Max.



Se o antigo Padrão Globo de Qualidade da época de Boni e Daniel Filho por vezes engessava demais a programação, a ausência de uma mínima diretriz expõe a falta de organização do setor de dramaturgia da emissora, hoje comandado por José Luiz Villamarin. Com tempo fora da tela, foi natural que o público se surpreendesse com o desempenho de Bella Campos na pele da ardilosa Maria de Fátima. Meses antes da estreia, a aposta foi duramente criticada nas redes sociais por conta da escalação de uma atriz sem tanta experiência para um papel tão icônico.



Com uma atuação carregada de frescor e em sintonia com as atualizações do remake, Bella busca sabiamente evitar uma comparação direta com o trabalho magistral de Glória Pires e imprime um estilo próprio à vilã. Com muitos meses para se desenvolver, ''Vale Tudo'' vem provando à Globo que, embora desgastados, revisitar clássicos, mesmo com o elenco possível, ainda é uma boa tática para engajar a audiência.

''Vale Tudo'' – Globo – de segunda a sábado, às 21h.

