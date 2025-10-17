A- A+

NOVELA DAS 9 Vale Tudo: Marco Aurélio repete cena icônica e dá banana ao Brasil Alexandre Nero refaz gesto de Reginaldo Faria, mas personagem terá final diferente no remake

Um dos momentos mais aguardados da reta final de "Vale Tudo" aconteceu: Marco Aurélio deu uma banana para o Brasil.

Após ter seus crimes revelados para o board da TCA por Consuelo e Afonso, o presidente da empresa, vivido por Alexandre Nero, tentou fugir do país com Leila (Carolina Dieckmmann). O casal escapa da polícia por pouco e consegue decolar em um avião. É nele que Nero repete o gesto imortalizado por Reginaldo Faria na novela de 1988.

Ao som de "Brasil", canção de Cazuza gravada por Gal Costa que abre a novela em suas duas versões, Marco Aurélio deu não só uma mas várias bananas ao Brasil.

OLHA O MARCO AURÉLIO DANDO BANANA PRO BRASIL #ValeTudo pic.twitter.com/NDOsxmM0jy — TV Globo (@tvglobo) October 17, 2025

Mas a trama do casal não termina aqui. Enquanto ele, digamos, extravasava seu contentamento corrupto, o piloto anunciava uma pane no avião: "Ou a gente pousa ou o avião cai".

DEU BANANA ANTES DA HORA ️ Marco Aurélio jurando que a fuga era sucesso, mas deu pane no avião #ValeTudo pic.twitter.com/wI7O76hE2E — TV Globo (@tvglobo) October 17, 2025

Marco Aurélio e Leila serão presos, em uma reviravolta da trama de 1988? Saberemos no último capítulo de "Vale Tudo", que irá ao ar nesta sexta-feira, 17 de outubro, depois do Jornal Nacional.



Como foi o final de Marco Aurélio e Leila em 1988

No final de "Vale tudo," em 6 de janeiro de 1989, Reginaldo Faria e Cássia Kis protagonizaram uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira: o empresário Marco Aurélio, a bordo de um avião particular com a mulher, Leila, faz o gesto de uma "banana" para o Brasil.

Os dois estão em fuga do país executando os planos de viver fora com dinheiro desviado da TCA, falcatrua que Odete Roitman (Beatriz Segall) descobriu antes de morrer.

Por falar em Odete, é do interesse de Leila deixar o Brasil. Ela segue o marido até o apartamento da megera, achando que é lá que ele se encontra com a amante, Maria de Fátima (Gloria Pires).

Quando entra na sala, Marco Aurélio está sozinho, porque Odete passou mal durante a discussão e saiu do cômodo. Quando vê o revólver em cima da mesa, ela ameaça o marido — ainda no meio de mal-entendido. Ao ver a sombra na parede (de Odete), pensa ser a de Maria de Fátima e atira. A dona da TCA, então, cai morta. Durante toda a investigação, Leila mente à polícia dizendo que estava fora do Rio cuidando de uma tia de Marco Aurélio. Ela realmente passou um tempo fora, mas voltou exatamente no dia em que cometeu o crime.

A verdade vem à tona e o cerco se fecha no último capítulo, quando ela conta a verdade para Bartolomeu e Eunice. Ao mesmo tempo, o dinheiro que o personagem de Reginaldo Faria desviou é liberado e chega a hora de eles fugirem. A cena no avião é embalada pelo hit de abertura, "Brasil", na voz de Gal Costa.

