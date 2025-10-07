A- A+

Televisão "Vale tudo": morte de Odete Roitman em 1988 movimentou mais de 40 mil apostas no jogo do bicho Mistério em torno do assassinato da vilã, que é reeditado na versão atual, mexeu com o público

A especulação em torno do assassinato de Odete Roitman na primeira versão de “Vale tudo”, de 1988, chegou a agitar o jogo do bicho. Foram cerca de 40 mil apostas apenas no Rio de Janeiro, de acordo com um banqueiro da banca de José Petrus Kalil, o “poderoso Zinho”, que contou tal número ao Globo à época.

Na época, as apostas mínimas custavam mil cruzados no estado, mas outras regiões também registraram movimentação em torno do desfecho da personagem então vivida por Beatriz Segall.

Atualmente, no remake de Manuela Dias, o mistério sobre a morte de Odete Roitman retoma o imaginário dos telespectadores, mas com Debora Bloch no papel da vilã. O suspense só terá um desfecho no último capítulo de “Vale tudo” quando será revelada a identidade do assassino.

Uma reportagem relatava que, em São Paulo, os banqueiros eram um tanto mais cautelosos. Eles não aceitavam apostas no milhar 1933, número da sepultura de Odete Roitman, nem qualquer jogo com números que apareçam na novela.

Naquela época, os bolões atraíam até mesmo o público masculino. Homens, que não tinham tanta afeição a assistir novelas na televisão, compareciam nas bancas para fazer as suas apostas. Na trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a responsável pela morte de Odete era Leila (Cássia Kis), que havia matado a vilã por engano, acreditando que se tratava de Maria de Fátima (Gloria Pires), que tinha um caso com o seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

Grande parte das pessoas apostavam as suas fichas em César Ribeiro, então vivido por Carlos Alberto Riccelli. Mas, à medida que a novela avançava, relatava O Globo, as suspeitas do público passaram a recair sobre a própria Leila, a filha da megera, Heleninha (Renata Sorrah), entre outros personagens.

