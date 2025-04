"Vale tudo": Como a morte de Rubinho influencia o namoro de Raquel e Ivan

A- A+

Na novela "Vale tudo", Rubinho, interpretado por Júlio Andrade no remake e por Daniel Filho na versão original, teve uma curta, porém decisiva participação.

O músico, ex-marido de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e pai de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) sofre um infarto no jatinho particular de Marco Aurélio (Reginaldo Faria/Alexandre Nero), quando pegou uma carona a caminho de sua tão sonhada Nova York.

Ele não vai resistir às complicações do ataque cardíaco e morrerá, sem realizar o sonho de morar nos Estados Unidos.

A cena da trama de 2025, escrita por Manuela Dias, em que Rubinho é levado por uma ambulância para o hospital foi ao ar na última segunda-feira, dia 21.

A morte de Rubinho vai desencadear acontecimentos importantes na história, principalmente por causa das malas que estavam no jatinho.

Na confusão do resgate do músico, a mala dele — que foi erroneamente etiquetada, por ser muito semelhante a de Marco Aurélio — vai ser trocada pela do empresário, que está lotada de dólares.

A ideia do corrupto era remeter dinheiro ilegalmente para o exterior, mas o enfarte de Rubinho vai não só frustrar esses planos, como fazer o dinheiro desaparecer.

Para onde vai o dinheiro?

A mala de Rubinho (que, na verdade, é de Marco Aurélio) vai ser dada a Raquel depois da morte dele. A cozinheira, por sua vez, vai tentar entregá-la para Maria de Fátima, como uma última lembrança do pai.

A vigarista vai rejeitar o "presente" — afinal, para que guardar os trapos do falecido?

Ivan (Antonio Fagundes/Renato Goés), um dia, abre a mala de Rubinho e os dois, então, encontram a dinheirama de Marco Aurélio.

A partir daí, começa o conflito: o que fazer com o dinheiro? Raquel é contra usá-lo; quer, inclusive, entregá-lo à polícia.

O namorado, não. Planeja ficar com o dinheiro e, na versão original, ir embora do Brasil também com a grana — na época, US$ 800 mil.

Os dois têm duras discussões sobre o destino do dinheiro, um embate ferrenho entre a honestidade de Raquel e a ambição de Ivan.

