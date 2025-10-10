"Vale Tudo": OAB se manifesta após cenas com depoimentos de suspeitos de matar Odete Roitman
Órgão comenta sequência em que os personagens César, Celina, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima presta esclarecimentos à polícia
Em meio à repercussão da reta final de " Vale tudo" — que até o dia 17 de outubro, data em que vai ao ar o último capítulo da novela, manterá o suspense sobre quem matou Odete Roitman ( Debora Bloch) —, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestou sobre o caso da ficção. O órgão chamou atenção para o fato de nenhum dos personagens investigados ter prestado depoimento sem a presença de um advogado.
Nas cenas que foram ao ar nos últimos dias, Heleninha ( Paolla Oliveira), Maria de Fátima ( Bella Campos), Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César ( Cauã Reymond) e Celina ( Malu Galli) prestaram esclarecimentos à polícia sem a presença de um defensor.
"Todo mundo indo depor sem advogado em 'Vale tudo'? Na vida real, isso não valeria! A advocacia é indispensável para garantir direitos", ressaltou o perfil da OAB na rede social X.
Todo mundo indo depor sem advogado em Vale Tudo?— OAB Nacional (@CFOAB) October 9, 2025
Na vida real, isso não valeria!
A advocacia é indispensável para garantir direitos. #OABNacional #AdvocaciaEssencial https://t.co/nNUrMnjjiw
Mas, afinal, é possível prestar depoimento sem a presença de um advogado de defesa?
Leia também
• Malu Galli sobre relação com Debora Bloch em ''Vale Tudo'': ''muita parceria e intimidade''
• Como foi a morte de Odete Roitman em 1988? Veja as diferenças em ''Vale Tudo''
• Cenas com depoimento de César e teaser de "Três Graças" viralizam após morte de Odete
Em regra, num inquérito policial, é possível, sim, prestar depoimento sem um advogado, especialmente como vítima, testemunha ou suspeito/acusado por um crime. No entanto, é altamente recomendado a presença de um advogado para que os direitos da pessoa em questão sejam assegurados — para que sejam evitados erros no depoimento.
A recomendação, segundo a OAB, é que os depoimentos sejam sempre feitos mediante a presença de advogados. "A presença da(o) advogado(a) é um direito de toda pessoa. Ninguém deve ser ouvido em investigação, interrogatório ou audiência sem assistência jurídica. É isso que garante um processo justo e equilibrado", reforça o órgão.
"A Constituição Federal é clara: Art. 133 — 'O advogado é indispensável à administração da justiça.' Sem advocacia forte, não há Estado de Direito", complementa a OAB.