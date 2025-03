A- A+

NOVELA Pernambucana Rhaisa Batista se inspirou na carreira de modelo para papel em "Vale Tudo" Atriz vai interpretar Claudia, namorada do vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero) no início da trama

O remake de “Vale Tudo” estreia na tela da TV Globo no dia 31 de março. Pernambuco está representado no elenco, não só com Renato Góes, que viverá Ivan, mas também com a atriz Rhaisa Batista.

Após “Rancho Fundo”, Rhaisa vai viver a modelo Claudia, namorada do vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero). A personagem foi interpretada na primeira versão por Thereza Mascarenhas e só aparecia no início da trama.

Segundo a atriz pernambucana, inicialmente a ideia é que a personagem também tenha uma participação curta no remake. Mesmo assim, a preparação para o papel foi intensa para a artista, que recorreu ao seu passado como modelo para ajudar na construção.

“A moda como um todo me trouxe um estofo geral de muita coisa, como a disciplina. Ela está muito presente na Claudia, não só associada à beleza e ao se vestir bem, mas também à personalidade dela”, explicou.

