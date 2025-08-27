A- A+

novelas "Vale Tudo": quando vai ao ar o último capítulo e o que pode acontecer Remake da novela deve esconder até o fim a verdadeira identidade do assassino de Odete Roitman

O remake de "Vale Tudo" levanta dúvidas entre os fãs: qual será o destino de Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes)? Maria de Fátima (Bella Campos) terá redenção ao lado de César (Cauã Reymond)? Afonso (Humberto Carrão) irá morrer? E Odete Roitman (Debora Bloch) será assassinada como na versão clássica de 1988?

Quando termina "Vale tudo"?

Essas são questões que apenas a autora do remake, Manuela Dias, conhece — e talvez nem ela tenha decidido ainda, até para evitar vazamentos. Fato é que o último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro deste ano. “Vale tudo” será substituída por “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva.

Odete será assassinada?

Sim — respondendo uma das questões mais levantadas pelo público — Odete será sim assassinada. Mas o nome da pessoa que cometerá o crime não será revelada tão cedo. É possível que a produção da novela tenha em mãos vários finais a fim de que a identidade do assassino seja preservada. Na versão original, o último capítulo revelou que Leila (antes vivida por Cássia Kis e, atualmente, por Carolina Dieckmann) foi a personagem que deu fim à vida da vilã por engano.

Raquel e Ivan terminavam a novela juntos?

Também na trama de 1988, após idas e vindas, Raquel e Ivan terminavam a novela juntos. Afonso e Solange Duprat fechavam a novela vivendo felizes após as investidas de Maria de Fátima.

Como terminou Maria de Fátima?

Aliás, a vilã, filha de protagonista, terminava a novela bem de vida, apesar de todas as falcatruas que realizou ao longo da trama. Na época, ela se casava com um príncipe italiano, que precisava de uma mulher de fachada para esconder sua verdadeira sexualidade (ele era gay). A armação foi planejada pelo próprio César.

No último capítulo da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Tia Celina descreve o tal príncipe europeu como como um homem que veio “de uma das melhores casas da Lombardia” e que “está iniciando carreira na política”. Segundo ela, a festa da união com Maria de Fátima seria “um casamento grandioso, convidados do mundo inteiro, ampla cobertura na imprensa internacional”. Assim, a vilã consegue atingir o objetivo almejado ao iniciar a trama.

