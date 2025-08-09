A- A+

NOVELA DAS 9 Vale Tudo: quem é Guilherme Magon, o estreante que tem impressionado público com trama inédita Guilherme Magon interpreta Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch)

Estreante em novelas, Guilherme Magon tem estrelado uma trama inédita no remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias.

O ator de 39 anos interpreta um personagem que o público até sabia que existia, mas não aparecia na versão original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Trata-se de Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch) e irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira), trazendo uma nova camada ao clássico. E, nos próximos capítulos, Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá que ele está escondido.

Na versão de 1988, o herdeiro dos Roitman havia morrido em um acidente de carro que Heleninha julgava ter causado ao dirigir embriagada.



Já no roteiro atual, ele sobreviveu, mas é mantido escondido sob os cuidados de Nise (Teca Pereira), uma ex-empregada da família. No caso, Leonardo sofreu graves sequelas e usa uma cadeira de rodas.



Nas cenas em que aparece, Magon tem impressionado o público com toda a emoção transmitida pelo olhar e pela expressão facial.



“Esse ator é tão gigantesco, que atuação! O ator do ano, que talento”, destacou um internauta sobre uma cena em que Odete rejeita o filho. “O Guilherme estreou com maestria e nem precisou falar, que atuação absurda”, afirmou outro.

Magon faz sua estreia em telenovelas, mas tem uma carreira de mais de 15 anos no teatro e no audiovisual. Ele já contracenou com Antonio Fagundes, em “Tribos”, e com Cláudia Raia, no musical “Cabaret”. Na época, ele substituiu Reynaldo Gianecchini, que havia deixado o musical para tratar um linfoma não-Hodgkin, em 2011.



No streaming, integra o elenco de produções como “Assédio” (2018), “O coro: sucesso, aqui vou eu” (2022) e “O som e a sílaba” (2024), além do filme “Rinha” (2008).

Na primeira versão, o segredo de Odete estava nas mãos de Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada que era a única pessoa que sabia a verdade por trás do acidente que vitimou Leonardo.

