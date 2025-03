A- A+

TELEVISÃO "Vale tudo": quem matou Odete Roitman da primeira versão e quem é a atriz do remake? Remake de folhetim de sucesso em 1988 estreia na TV Globo, nesta segunda-feira, com novidades na trama, como adianta a autora

Uma das grandes perguntas suscitadas pela trama de " Vale tudo" (1988) será mantida na nova versão da história, que estreia na TV Globo, nesta segunda-feira (31), às 21h20, substituindo " Mania de você" no horário nobre da emissora. Afinal, quem matou Odete Roitman? Responsável pelo remake da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a autora Manuela Dias afirma e reafirma que a morte da vilã continuará a ser um mistério. Isso porque ela garante que ainda não definiu tal resposta — sim, tudo pode mudar em comparação com o folhetim original.

Mas quem matou Odete Roitman na primeira versão de "Vale tudo"? A personagem originalmente interpretada por Beatriz Segall — que, desta vez, ganhará a pele da atriz Débora Bloch — morreu no fim da novela, o que gerou uma comoção nacional para descobrir quem foi responsável pelo crime. Apenas no último capítulo, foi revelado que Leila (Cássia Kis) matou Odete a tiros, mas sem ter a real intenção. Ela achava que estava atirando em Fátima (Gloria Pires), que estava tendo um caso com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).







Na atual versão de "Vale tudo", o papel de Leila caberá a Carolina Dieckmann. A atriz, porém, já foi avisada que a jornada da personagem pode tomar rumos múltiplos.





Cássia Kiss, na pele de Leila, dispara o tiro que matou Odete Roitman — Foto: Reprodução

— A minha preocupação tem sido dar uma amplitude nessa dubiedade dela. Quero deixar um caminho bem aberto — comenta Carolina Dieckmann. — Então, estou fazendo essa personagem bastante sonsa para que qualquer coisa que ela venha fazer, que eu ainda não sei, a gente não ache impossível.

Quem é a Odete Roitman de 2025?



Deborah Bloch no remake da novela Vale Tudo como Odete Roitman — Foto: Reprodução TV Globo



Débora Bloch assumirá a pele de Odete Roitman na versão de "Vale tudo" de 2025. A atriz ressalta que a vilã segue "preconceituosa" e "classista". Sem filtros.

— Ela fala coisas horríveis como se fosse a coisa mais normal do mundo, e isso continua aí, é super atual. Por mais que tenha havido um letramento sobre muitas questões, essa pessoas preconceituosas e racistas estão aí, ainda temos muito para caminhar. E a maneira de caminhar é assumir papéis de poder na sociedade — afirma a atriz.

