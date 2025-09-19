'Vale Tudo': Quem matou Odete Roitman na primeira versão? Relembre

A- A+

Odete Roitman, a vilã vivida por Débora Bloch no remake de Vale Tudo será baleada no capítulo 150 que vai ao ar no próximo sábado, 20. No entanto, ela sairá ilesa. O que não quer dizer que Manuela Dias, autora da nova versão do folhetim criado por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), desistiu de matar a vilã, uma das mais icônicas da teledramaturgia brasileira.



Na versão original, de 1988, os autores tinham decidido que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) seria o executor de Odete (Beatriz Segall). No entanto, decidiram alterar o desfecho depois que o segredo foi revelado pela imprensa da época. Foi então, que decidiram que Leila, vivida por Cassia Kis, seria a responsável pela morte de Odete.



Leila na versão de 2025 é interpretada por Carolina Dieckmann, mas Manuela Dias já adiantou que o crime não será cometido pela mesma personagem de 1988. Ou seja, o Brasil voltará a se perguntar: "Quem matou Odete Roitman?".

Veja também