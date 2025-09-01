A- A+

TELEVISÃO "Vale tudo": relembre outras novelas em que a trama girou em torno da compatibilidade para doação Na versão de Manuela Dias, Afonso é diagnosticado com leucemia mieloide e Odete pode ter de revelar que Leonardo está vivo para salvar seu filho

Nos próximos capítulos de "Vale tudo", a trama será abalada pelos desdobramentos da revelação de que Afonso ( Humberto Carrão) foi diagnosticado com leucemia mieloide (trama que não constava na versão original escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, mas que foi adaptada por Manuela Dias).



No capítulo de sábado, Odete ( Débora Bloch) leva um enfermeiro para coletar sangue de seu outro filho, Leonardo (Guilherme Magon), sem avisar o motivo para Ana Clara (Samantha Jones), após saber que Heleninha (Paolla Oliveira) tenta ser doadora, mas exames mostrarão incompatibilidade.

Nessa semana, Afonso contará a Odete que está elaborando um testamento para garantir o futuro de seus filhos com Solange Solange (Alice Wegmann), caso não resista à doença, antes de iniciar o tratamento de quimioterapia contra a leucemia.



A matriarca dirá que está confiante no tratamento, mas no íntimo ficará na dúvida se revela ou não que Leonardo está vivo, como uma chance de salvar a vida de Afonso com a doação de medula.

A trama da compatibilidade entre parentes já movimentou outras tramas. Em "Sete vidas", exibida pela Globo em 2015 no horário das 18h, Miguel (Domingos Montagner), é um oceanógrafo solitário que descobre ter sete filhos biológicos gerados por inseminação artificial a partir de sua doação anônima de esperma.





Na trama escrita por Lícia Manzo, ele rejeita a ideia de paternidade, mas tem de revelar sua identidade aos filhos após saber que Felipe (Michel Noher) precisará de um transplante de fígado e não encontrou compatibilidade em nenhum dos irmãos.

Já em "Laços de família" (2000) de Manoel Carlos, Helena (Vera Fischer) é a mãe de Camila (Carolina Dieckmann, que interpreta Leila no remake de "Vale tudo"), que toma uma decisão radical após a filha ser diagnosticada com leucemia. Ao saber que nem ela nem seu outro filho, Fred (Luigi Baricelli), teriam compatibilidade genética para doar a medula para Camila, Helena decide engravidar novamente de Pedro (José Mayer), seu grande amor do passado, para gerar uma criança que possa salvar Camila por meio do sangue do cordão umbilical.

Muitos telespectadores também lembraram de "Laços de família" na semana passada quando foi exibida a cena em que Solange raspa os cabelos de Afonso, antes do início do tratamento, lembrando a icônica sequência em que Camila tem os cabelos cortados, na trama de 2000.

O que é leucemia mieloide?

A leucemia mieloide é um tipo de câncer que afeta a medula óssea, onde é produzido o sangue. Pode ser do tipo crônica ou aguda. Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), pessoas com leucemia mieloide crônica "apresentam uma superprodução de glóbulos brancos e normalmente têm uma evolução lenta no crescimento das células doentes ao longo do tempo. Isso pode causar anemia, fadiga, infecções, sangramentos e outros problemas. Mas alguns pacientes são completamente assintomáticos e a doença é descoberta em um exame comum de sangue", diz a associação.

Já o tipo agudo da doença, segundo a Abrale, tem progressão mais rápida, com o aparecimento de hematomas, fraqueza, palidez e sangramentos entre os principais sintomas.

O primeiro caso tem tratamento feito com medicação que controla o crescimento das células doentes. O segundo pode ser feito com quimioterapia e até transplante de medula óssea.

