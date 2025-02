A- A+

Valentine's Day ''Valentine's Day'': confira o que assistir no cinema e streaming na data celebrada nesta sexta (14) Entre os títulos, as estreias da semana ''Entre Montanhas'' e ''Bridget Jones: Louca Pelo Garoto''

O dia de São Valentim - Valentine's Day, em inglês - celebrado nesta sexta-feira (14), é uma oportunidade para as pessoas apaixonadas aproveitarem uma boa companhia, nem que seja no conforto de casa - até mesmo para quem vai passar só. O amor retratado em produções audiovisuais que costumam ser escolhidas nesta data.

Apesar do calendário brasileiro ter o seu próprio Dia dos Namorados - celebrado no dia 12 de junho -, a tradicional data dos Estados Unidos e de algumas regiões da Europa consegue mobilizar o mundo todo. Confira a seguir opções para você assistir nesta sexta nos cinemas e nas plataformas de streaming - para além da aba ''filmes românticos''.

Cinema

Quem escolher comemorar a data indo até uma sala de cinemas, pode desfrutar dos filmes indicados ao Oscar 2025, como ''A Verdadeira Dor'', ''Ainda Estou Aqui'', ''Anora'', ''Conclave'' e ''Sing Sing''. Além disso, tem o retorno do romantismo de uma famosa franquia, com ''Bridget Jones: Louca Pelo Garoto'', e o suspense ''Acompanhante Perfeita''.

Netflix

Na plataforma você pode maratonar os episódios de duas das melhores séries romanticas de 2024: ''Ninguém Quer'' (vencedora do Critics Choice Awards 2025) e ''Um Dia'' (baseada no livro homônimo que originou o filme estrelado por Anne Hathaway).



Apple TV+

Quem ama trabalhar? O fenômeno ''Ruptura'' chegou na sua segunda temporada em 2025, acompanhando Mark e a sua equipe de funcionários cujas memórias foram cirurgicamente divididas entre vida profissional e pessoal. Além disso, a ficção científica ''Entre Montanhas'', que estreou nesta sexta, acompanha o relacionamento entre dois agentes (protagonizados por Anya Taylor-Joy e Miles Teller) e a sua missão misteriosa.

Globoplay

Quem gosta de Legião Urbana pode ver o longa-metragem ''Eduardo e Mônica'', baseado na canção homônima escrita por Renato Russo, ou até mesmo as confusões de Fátima e Sueli no sucesso da televisão brasileiro: ''Tapas & Beijos''.

Primevideo

Original da plataforma, a série ''Modern Love'', ou ''Amor Moderno'', fez sucesso por dedicar cada episódio para uma história de amor. O seriado tem diversas versões que fogem da língua inglesa, localizadas em Amsterdã, Tóquio, Chennai, Mumbai e Hyderabad.

Max

Para os fãs de karaokê, uma opção na Max é a comédia romântica brasileira ''Evidências do Amor'', estrelada por Fábio Porchat e Sandy, que acompanha as reviravoltas do relacionamento de um casal.

Disney+

Protagonizada por Bruna Marquezine, ''Amor da Minha Vida'' marcou o ano passado como a primeira série de comédia romântica produzida pela Star Originals no Brasil. Ela acompanha os encontros e desencontros da protagonista com humor, sexualidade e drama.

Mubi

E os clássicos? Na Mubi! Com uma boa curadoria e restauração de títulos antigos, a plataforma tem filmes românticos de Jean-Luc Godard (''O Acossado'' e ''O Demônio das Onze Horas'') e o melodrama presente no cinema do chinês Wong Kar-Wai (''Amor à Flor da Pele'' e ''Amores Expressos'').

