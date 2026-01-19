Valentino, referência mundial da moda, morre aos 93 anos

A- A+

O estilista italiano Valentino Garavani - conhecido mundialmente apenas como Valentino - faleceu em sua residência em Roma, nesta segunda (19). Segundo postagem da Fundação que cleva o seu nome, ele estava cercado por seus entes queridos no momento da morte.



Valentino ficou conhecido em todo o planeta apenas pelo seu primeiro nome. A cor vermelha era outra referência muito presente em suas coleções. O estilista era considerado "rei da moda italiana no mundo", ao lado de ícones como Giorgio Armani, que faleceu no ano passado.



Segundo a Fundação valentino Garavani, o velório acontecerá na funerária PM23, na Piazza Mignanelli, 23, na quarta (21) e na quinta-feira (22), das 11h às 18h. Já o funeral será realizado na próxima sexta-feira (23), na Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, em Roma, às 11h.

Sobre Valentino

Nascido no ano de 1932, na cidade de Voghera, entre Milão e Gênova, Ludovico Clemente Garavani, escolheu se nomear Valentino, intitulando também a casa de moda que fundou em 1959, em Roma.



Valentino se formou em Paris e, ao retornar à Itália, rapidamente ficou famoso, iniciando seu primeiro desfile de moda em 1962, em Florença. Ao longo dos anos, sua carreira alcanções sucesso internacional.



Aposentado de sua famosa casa de moda em 2007, o estilista escolheu o vermelho como sua cor para a vida toda quando ainda era uma criança, em Barcelona, em uma noite na ópera. Ele ficou encantado ao ver mulheres elegantes vestidas de vermelho.





Veja também