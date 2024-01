A- A+

MÚSICA Valesca Popozuda critica público após rumor do lançamento de um EP de funk da Karol G; entenda A cantora discutiu sobre os artistas internacionais serem mais valorizados do que artistas nacionais.

O nome da cantora Karol G foi parar nos assuntos do momento no X (antigo Twitter), na manhã desta quarta-feira (04).

Após o rumor que a colombiana estaria produzindo um EP voltado para o gênero do funk, Valesca Popozuda criticou a reação em êxtase dos fãs brasileiros.

Segundo a funkeira com mais de 20 anos de carreira, seus comentários são em relação ao público que valoriza artistas internacionais em vez de dar essa atenção para artistas nacionais, como Tati Quebra o Barraco, Mc Carol entre outras funkeiras da cena. Valesca ressalta que não tem nada contra a colombiana.

‘’Só pontuando não é nada contra ela gravar funk! Inclusive se ela quiser me chamar eu estou dentro. É sobre o público vibrar pelo lançamento sendo que aqui no Brasil uma galera trabalha lançando funk e ninguém divulga.’’, disse Valesca em sua conta do X.

Recentemente, Karol G fez uma participação na música ‘’Tá OK’’ do funkeiro Kevin o Chris e Dennis DJ e aumentou sua popularidade entre os fãs brasileiros.

Outra artista nacional que comentou a situação foi a Pocah. Ela disse que entendeu o ponto discutido por Valesca e deixou sua opinião também sobre a polêmica.



‘’Amo a Karol G, há anos cito que acompanho ela, e eu entendi que a Valesca não está criticando a artista e sim vocês que não olham para o Brasil e estão cagando para artistas daqui.’’, afirmou a cantora de 29 anos na sua conta do X.





