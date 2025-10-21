A- A+

Louvre Valor estimado das joias roubadas no Louvre é revelado pelas autoridades francesas As peças roubadas fazem parte de um dos conjuntos mais valiosos do acervo francês muitas delas pertencentes a rainhas e imperatrizes do século XIX

As joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, no último domingo (20) têm um valor estimado de € 88 milhões, o equivalente à cerca de R$ 550,2 milhões, anunciou a promotora Laure Beccuau nesta terça-feira (21).

“O curador do Louvre estimou os danos em 88 milhões de euros”, uma quantia “extremamente impressionante”, mas que “não é de forma alguma paralela ou comparável aos danos históricos”, acrescentou a promotora à rádio RTL.

As peças roubadas fazem parte de um dos conjuntos mais valiosos do acervo francês — muitas delas pertencentes a rainhas e imperatrizes do século XIX. Foram oito joias “de valor patrimonial incalculável”.

Entre os objetos roubados, todos do século XIX, estão o colar de safiras das rainhas Maria Amélia e Hortênsia, composto por oito safiras e 631 diamantes. Os ladrões também levaram o colar de esmeraldas de Maria Luísa, composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes.

Veja também