Preta Gil "Vamos entrar em uma nova fase do tratamento", diz Preta Gil, que vai parar de fazer quimioterapia Os médicos da artista decidiram que ela deve começar as sessões de radioterapia a partir da semana que vem

A cantora Preta Gil atualizou seu estado de saúde neste domingo (23), por meio de suas redes sociais e disse que essa semana foi de muitas conquistas em relação ao seu estado de saúde.“Eu me recuperei em casa, e isso faz toda a diferença, porque eu comi a comidinha de casa, estive perto da família e de amigos que com certeza me ajudaram nesse processo de recuperação”, disse a artista.

Preta também afirmou que vai começar uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro deste ano. Os médicos da cantora decidiram suspender as sessões de quimioterapia e começar a radioterapia a partir da próxima semana.

“Não vou mais fazer quimioterapia, vou partir para a radioterapia. Essa semana será de exames preparatórios para a radioterapia. Estou confiante cheia de fé com muita força para vencer essa batalha”, disse.

Recentemente, Preta enfrentou uma septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, que é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central.

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Antigamente, por exemplo, a condição era chamada de "infecção no sangue".

