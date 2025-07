A- A+

SÉRIES "Vamos mostrar os dramas de socorristas, enfermeiros e motoristas", diz diretor de série sobre SAMU Andrucha Waddington está no projeto junto com Claudio Torres e Marcio Maranhão

Na esteira do sucesso das séries médicas, o Globoplay e a Conspiração começaram a gravar, neste mês de julho, uma série ainda sem nome e data de estreia definidos focada nos atendimentos de uma unidade de Serviço Móvel de Urgência, o Samu. A criação é de Claudio Torres, Andrucha Waddington e Marcio Maranhão. Os dois primeiros também estão na direção.

Conforme adiantou a coluna Play,. estão no elenco Heloisa Jorge, Emilio de Mello, Jaffar Bambirra, Valentina Herszage, Yara de Novaes, Ana Hikari, Emilio Dantas, Raquel Villar e William Nascimento.

—Vamos mostrar os dramas de médicos socorristas, enfermeiros e motoristas de uma unidade especial de atendimento de emergência, a Unidade 53 — diz o diretor Andrucha Waddington, que criou a série sobre o Samu juntamente com Claudio Torres e Marcio Maranhão. —Pessoas que em algum momento foram renegadas pelo sistema e que vivem para evitar que outras pessoas morram.

Segundo a Parrot Analytics, empresa de dados de entretenimento, o gênero de séries médicas anda mais aquecido do que nunca. Curiosamente, ele só esfriou, de acordo com dados coletados pela de 2016 até hoje, durante a pandemia. Neste período, a audiência de programas com temas médicos caiu. Mas, segundos os analistas, a partir de meados de 2023, o gênero já voltou ao níveis pré-Covid.

