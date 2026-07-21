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LUTO "Vamos orar?": Amigos contam como foram os últimos momentos de Preta Gil Relatos estão no filme documental da TV Globo 'Preta - Eu não ando só'

No filme "Preta - Eu não ando só", amigos contaram como foram as últimas semanas de vida de Preta Gil, que morreu há um ano em decorrência de um câncer de intestino. As imagens foram feitas pela própria Preta e seu círculo mais próximo, incentivado por ela a gravar todo o tratamento desde o diagnóstico, em janeiro de 2023.

Preta morreu em Nova York, onde tentava medicações experimentais, ao lado do filho e amigos. Segundo Marcello Azevedo, um dos seus empresários, ela foi "a primeira brasileira que teve acesso a um tratamento 100% gratuito lá. E exatamente por isso, quando remédio não fez tanto efeito, eles foram obrigados a tirar ela do teste porque precisa dar a vez para outra pessoa que possa ser beneficiada por aquilo", contou ele no filme.

Ainda segundo Marcello, do dia em que recebeu a notícia de que não ia mais receber a medicação, "ela não falou mais". "Minha última mensagem para ela foi 'te amo' e ela saindo do médico. Não respondeu".

Amiga de longa data, Marina Morena, que estava com ela nos Estados Unidos, contou que as últimas palavras foram: "meninas, vamos orar?". "Depois da oração, ela deixou ir", disse.

Malu Barbosa, amiga que também cuidava da carreira de Preta, disse que ela parou de usar telefone no fim da vida. "Ela desligou. Só ficou deitada dormindo".

Além do filme documental, a série "Meu nome é Preta", do Globoplay, traça um perfil aprofundado da vida pessoal e profissional da artista. São quatro episódios, com o primeiro já no ar e os outros três programados para as próximas segundas-feiras.

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