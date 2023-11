'Vamos por la gloria': a canção de rock usada por Javier Milei em seu discurso de vitória

A- A+

Javier Milei comemorou sua vitória sobre Sergio Massa na eleição presidencial argentina com uma canção de rock. O novo presidente subiu ao palco na noite do último domingo (19) ao som de “Vamos por la gloria” (Vamos para a glória), uma canção da banda Le Beriso.

“Quantas noites me lembro, rock and roll eterno, madrugadas fissuradas, manhãs de ressaca, como posso esquecê-las? Carrego minhas músicas, são derrotas, meus amores, a vitória está chegando, aguentei o que foi criticado e continuo cantando”, diz a letra da canção.

Formado no ano de 1998 em Avellaneda, província de Buenos Aires, a banda é liderada pelo músico Rolando Sartorio e já tem oito álbuns. Em 2014, ela foi apontada como "esperança do rock" no país pela revista Rolling Stone.

A afinidade de Milei com rock não é novidade. Ele próprio em sua juventude já teve uma banda chamada "Everest".

De acordo com a imprensa argentina, “Vamos por la gloria” é uma espécie de declaração do que Milei pretende fazer na presidência. A letra fala em superar desafios e nunca desistir:

"Eu nunca quis parar de sonhar/ E hoje meus sonhos se tornam realidade/ Vamos, nada está perdido/ Se você não se sente derrotado"

Durante a campanha, o candidato ultraliberal e libertário chegou a prometer acabar com o Banco Central e dolarizar a economia argentina.

