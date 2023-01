A- A+

ARTES VISUAIS 'Van Gogh Live 8K' estreia dia 1º de fevereiro no Shopping RioMar Recife Com seis ambientes em 2.800 m², a exposição imersiva sobre o pintor traz mais de 250 obras do mestre do Impressionismo em projeções 8K

O Recife vai receber a maior exposição imersiva do mundo sobre Van Gogh a partir do dia 1º de fevereiro. "Van Gogh Live 8K" chega ao Shopping RioMar, em um megaespaço de 2.800 metros quadrados, com mais de 250 obras do pintor holandês projetadas com uma inédita resolução 8K, jamais vista antes em mostras do gênero no Brasil e no mundo.

Fernanda Montenegro faz luxuosa participação, em áudio, ao ler trechos de cartas trocadas entre os irmãos Vincent e Theo Van Gogh, abrilhantando ainda mais a experiência de imersão na vida e obra do mestre do Impressionismo.



Van Gogh só vendeu um quadro em vida e, mais de 130 anos depois de encerrar a própria existência, virou febre mundial. Desde que a sensível obra do artista foi apresentada de forma imersiva, ocorreu um fenômeno global que dividiu águas na maneira como a arte é consumida pelo público de massa - e, no Brasil, não foi diferente.

Após a chegada da exposição “Beyond Van Gogh” em São Paulo, enorme sucesso que arrastou mais de 400 mil visitantes de março a julho de 2022, viu-se um efeito replicador, que provocou uma série de versões genéricas menores - e de qualidade duvidosa - em busca de surfar na onda da grandiosa instalação que já viajou pelos quatro cantos do mundo.



O sucesso foi tamanho que os mesmos produtores de “Beyond Van Gogh” em São Paulo resolveram produzir uma instalação ainda maior e com tecnologia de última geração. Assim foi concebida a “Van Gogh Live 8K”, que estreou mundialmente no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, em julho passado, e, após passagem por Goiânia, chega ao Recife com patrocínio do Shopping RioMar Recife, antes de viajar pelo mundo.

“É um privilégio do Brasil poder apresentar essa nova versão mundial de uma exposição imersiva de Van Gogh, com tecnologia de ponta e resolução 8K inédita no mundo. Nossa experiência com a realização da 'Beyond Van Gogh' nos proporcionou o conhecimento técnico e artístico que possibilitou a criação dessa experiência única no mundo”, atesta Rafael Reisman, responsável pela montagem da exposição

Altíssima resolução

Com textos ilustrativos retirados de suas cartas originais e embalada por uma trilha sonora especialmente concebida, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O'Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros, a exposição terá 1500 metros quadrados de área de projeção. Usará 40 projetores para criar, com 480 mil lúmens (480K), mais de 45 minutos inéditos de projeções com resolução 8K. Para entender melhor, "Van Gogh Live 8K" possui uma qualidade superior a projetores HD, permitindo que as grossas pinceladas características e as cores vivas de Van Gogh sejam observadas e compreendidas de uma forma única nesta exposição.



A instalação será montada no estacionamento do RioMar. Além do enorme salão principal, "Van Gogh Live 8K" terá ainda mais cinco ambientes: um café-teatro temático, uma loja com produtos especialmente customizados, uma sala educacional, um campo de girassóis e uma antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.



SERVIÇO

"Van Gogh Live 8k"

Onde: Shopping RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251, Pina

Quando: De 1º de fevereiro a 7 de maio de 2023, de segunda a sábado, das 10h às 21h20 e Domingo, das 13h às 20h20

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável.

Ingressos:

Segundas a sextas, diurno: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Segundas a sextas, noturno (a partir das 18h): R$ 80 e R$ 40 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 90 e R$ 45 (meia)

À venda no site e, a partir de 10 de janeiro, na bilheteria dentro do Shopping RioMar

