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MÚSICA Vandal transforma a urgência em linguagem: "VANGUARDAH" Álbum do baiano cruza grime, pagodão, samba-reggae, música afro-sinfônica e fé para falar de pertencimento, memória e do tempo de estar vivo

Em Salvador, as referências de Vandal nunca couberam numa única caixa. Antes do rap vieram o grafite e a pichação. Das festas de largo, uma formação musical sem cerimônia para misturar pagodão, samba-reggae e tudo aquilo que estivesse à mão.

De Londres, veio o encantamento com o grime e sua liberdade para experimentar. Em “VANGUARDAH”, álbum lançado pelo baiano no último 13 de agosto (Dia de Santa Dulce dos Pobres), essas linhas se encontram em dez faixas que fazem da mistura não um detalhe, mas uma maneira de pensar música.

O resultado é um trabalho em que rua e orquestra dividem espaço, em que o rap pode se aproximar do barroco baiano e em que a fé entra na mesma conversa que a urgência, a memória, os afetos e as perdas.

O disco também marca uma mudança de escala na trajetória de Vandal: ideias que nasceram da experiência dos palcos ganharam elaboração de estúdio, arranjos, coros e uma formação instrumental ampla.

A criação de uma assinatura plural

Vandal lembra que é “oriundo das Festas de Largo”, típicas em Salvador. Dali vem uma memória musical sem fronteiras rígidas. “Eu vivenciei aquela miscelânea musical das coisas que eram ofertadas lá, do pagodão baiano à lambada francesa’”, conta o artista, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Ele chegou ao rap pelo universo do grafite e da pichação, encontrando no grime britânico uma espécie de liberdade para fazer música sem pedir licença aos gêneros. Tinha acesso ao universo da arte estrangeira por intermédio da mãe, que era funcionária numa empresa de turismo, fornindo o menino com revistas.



Artistas da cena londrina, como Lady Sovereign e Boy Better Know, chamaram sua atenção pela liberdade estética e pela maneira pouco convencional de ocupar palco e som. “Eu gosto muito do que é diferente. Eu gosto de surpresas, eu gosto de coisas inusitadas”, conta.

Mas importar uma linguagem nunca foi suficiente. O que interessava era transformá-la. Vandal queria que aquilo que vinha de fora passasse pelo filtro da Bahia. “Eu não queria também ser um substrato do Grime, nem queria ser um substrato do drill, nem do trap, nem de nada”, afirma.

Ele descreve esse processo como uma espécie de antropofagia: absorver referências e devolvê-las modificadas pela própria experiência. “Tudo que eu peguei de fora, eu fiz esse processo de antropofagia comum, né, para poder cuspir, vomitar isso.”

O próprio nome artístico carrega essa trajetória. Antes de ser Vandal, ele era Sidoka na pichação. O apelido surgiu na rua, associado a um estilo de grafite mais agressivo, com letras quadradas e cores pouco convencionais. “A rua me deu esse nome”, resume.

Quando uma faixa vira um disco inteiro

“VANGUARDAH” foi a primeira música concebida para o projeto. A faixa tinha, segundo o artista, uma carga de movimento e grandiosidade que começou a exigir outras dimensões. Arranjos e instrumentações que levaram o projeto a outro lugar. “A música 'VANGUARDAH', por si só, é uma odisseia”, define.

Russo Passapusso assumiu a direção musical e aproximou Vandal do maestro Ubiratan Marques e da Orquestra Afrosinfônica. Tiago Simões assina a produção do disco, enquanto a direção artística ficou a cargo de Vandal e Phodismo.

O álbum passou a incorporar coros, arranjos orquestrais e uma instrumentação inédita na discografia do artista, que teve sua estreia fonográfica marcada na mixtape "TIPOLAZVEGAHZ MIXTAPEH" (2015).

É nesse ponto que surge uma das ideias centrais do disco: a “tecnologia ancestral”. Para Vandal, modernidade não precisa significar apagar o que veio antes. O álbum combina pagodão baiano, grime, música afrossinfônica e arranjos eruditos, apostando no encontro entre ferramentas contemporâneas e saberes do território.

“Eu busquei esse abraço artístico”, explica. A frase sintetiza uma escolha de produção: em vez de resolver tudo por atalhos, o artista quis colocar músicos diante das músicas e descobrir o que cada presença poderia acrescentar. “As coisas feitas com a mão, as coisas feitas com cuidado” são, para ele, parte da própria ideia de vanguarda.

A crítica à velocidade dos tempos de redes sociais e IA aparece quando compara esse processo ao caminho mais fácil: “Eu poderia ter feito um disco com 50 beats ali, escolhia 10 beats e faria isso, mixava e masterizava, mas não”.

Participações

O elenco que participa de “VANGUARDAH” é amplo: Josyara, Giovani Cidreira, Liz Reis, Lívia Nery, Suhhh, Hiran e DJ KL Jay estão entre os participantes, ao lado de músicos como Paulo Pitta, Colibri e integrantes da Orquestra Afrosinfônica.

A escolha, porém, não partiu de uma lógica de nomes simplesmente somados à ficha técnica. Vandal fala em relações construídas antes do álbum e em artistas que já faziam parte de seu percurso. “Eles foram cruciais porque parece que cada música foi feita para cada um deles”, afirma.

Havia uma preocupação em não deixar que as participações soassem artificiais. “Todo mundo meio que parece que pertencia àquilo”, explica. “As pessoas perceberam que não tem nada colado ali, arranjado. 'Ah, vamos ter um medalhão da música brasileira ali para dizer que o disco é esse, que é aquilo'. Não!”

Único paulista entre os convidados majoritariamente baianos, KL Jay, por exemplo, aparece em “PONTOH DEH REVOLTAH”. Vandal queria aproximar elementos dos Racionais MC's do samba-reggae e provocar uma leitura que, para ele, deveria ser óbvia: “Eu queria mostrar para as pessoas o quão hip hop é o samba-reggae”.

Liz Reis ocupa outra zona dessa mistura. Em "AVEMARIAH", Vandal queria experimentar o erudito sem transformá-lo em ornamento de prestígio. Sua voz funciona como uma ponte entre referências acadêmicas e a rua, algo que o artista associa a um “barroco baiano”.

Vandal queria justamente retirar esse peso institucional da referência e fazer com que a voz dela circulasse entre diferentes mundos. “Eu sempre quis essa liberdade de usar o erudito de uma forma que nunca foi usada, que não soasse como se eu tivesse querendo parecer super inteligente, super engajado”, diz.

Hiran, por sua vez, chegou a partir de uma relação construída antes do disco. Vandal conta que foi até Alagoinhas conhecer o artista e ouvir suas músicas quando ele ainda despontava. A conexão acabou encontrando seu lugar no estúdio, em "SUPEREH": “Pareceu que a música tava esperando aquele refrão dele, aquela entrega vocal dele”.

Em “MULHEREZH DAH MINHAH VIDAH”, a presença de uma voz feminina era fundamental para Vandal. A escolha por Suhhh, uma cantora ligada ao rap e capaz de transitar entre diferentes registros veio de uma relação anterior e de uma vontade específica: revelar uma dimensão que ele já enxergava nela.

Giovani Cidreira também entra nessa faixa, com os vocais que Vandal descreve como “absurdos”. A conexão, mais uma vez, ultrapassa a música: o tio de Giovani é responsável por produzir peças de cerâmica ligadas à identidade visual do álbum. “Então tá tudo muito em casa”, observa Vandal, numa referência à rede de relações que atravessa o projeto.

Josyara participa de “RÉQUIEMH PARAH UMH SONHOH”, escolha que Vandal trata quase como uma necessidade estética. Ele queria uma presença que não viesse do circuito tradicional de feats entre MCs.

“Eu quero a Josyara, eu preciso, ela é cancioneira, ela tem a viola dela, é ela.” A ideia era trazer para o disco “uma voz da Bahia cancioneira”, além do violão tocado pela própria artista.

Lívia Nery e Russo Passapusso aparecem em “SONÄBULOH”, numa composição que nasceu de uma parceria anterior, iniciada na casa da cantora. Vandal conta que os dois experimentaram recursos tecnológicos e diferentes possibilidades de voz até encontrar o formato da faixa.

O trabalho instrumental também participa dessa costura. Colibri leva suas guitarras para “MULHEREZH DAH MINHAH VIDAH”, criando a ambiência que Vandal queria para a faixa. Paulo Pitta, saxofonista, também está na faixa.

O resultado é uma coleção de encontros em que ninguém parece ter sido convocado apenas para preencher um espaço. “Todo mundo meio que parece que pertencia àquilo”, diz Vandal. “Não tem nada colado ali, arranjado.” Para ele, essa é justamente a diferença entre uma participação pensada como estratégia e outra que nasce de afinidade: “Parece que as pessoas nasceram para aquelas músicas”.

Um disco que sabe de onde vem

A diversidade musical acompanha os temas. “VANGUARDAH” atravessa religiosidade, memória, afetos, perdas, pertencimento, ancestralidade e urgência. Mas, para Vandal, tudo desemboca numa questão mais simples e mais difícil: estar vivo.

A consciência da finitude aparece como combustível. Perdas acumuladas ao longo da vida fazem o artista sentir que não pode adiar indefinidamente aquilo que precisa dizer. “Eu vivo pensando que o mundo vai acabar. Eu vivo pensando que eu não vou ter tempo. Eu vivo com essa urgência de entregar arte.”

Essa urgência também está relacionada às pessoas que Vandal perdeu ao longo do caminho. “Eu vi muitas pessoas que faziam parte da minha vida, do meu roteiro, que eram pessoas muito talentosas, acabaram não tendo oportunidade de exercer o seu talento, de viver uma vida, porque tiveram suas vidas ceifadas.” A experiência, diz, ficou enraizada nele e ajudou a moldar a necessidade de fazer e lançar.

Essa ideia também explica a recusa ao trabalho feito apenas para alimentar plataformas. “Seria um desperdício do dom que Ele me deu eu chegar e fazer um disco preguiçoso para ficar rodando no Spotify apenas por número”, afirma.

Para Vandal, ter recebido o dom da arte cria uma obrigação de devolver algo por meio dela. “Eu acredito nesse lance de não viver de arte, de viver com a arte.”

Fé e Santa Dulce

A religiosidade não está apenas nas letras ou na estética de "VANGUARDAH". Ela ajuda a organizar o projeto. O lançamento do álbum aconteceu no dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres, uma figura central na fé de Vandal.

A devoção chegou por sua avó, Neuza, que teve contato com as Obras Sociais Irmã Dulce e transmitiu essa experiência à família.

“Essa fé do disco (...) é a fé que eu aprendi”, conta. Para o artista, Santa Dulce representa uma fé em movimento, uma crença que se transforma em ação.

“Eu tive esse entendimento do que é a fé em movimento, do que é a obra palpável, do que é uma pessoa ter criado ali com todo o amor um movimento de fé que tá se movimentando até hoje, que só aumenta.”

Por isso, colocar o álbum no mundo na data dedicada à santa foi uma forma de retribuição: “esse disco é um pagamento de dízimo por tudo que ela fez por mim”.

A faixa “ANJOH BOMH DAH BAHIAH” concentra esse gesto. A gravação traz a própria voz de Santa Dulce e a descreve como uma espécie de oração dentro de um disco de rap.

“Eu tenho uma santa cantando dentro do disco”, diz. “Eu tô entregando pro povo uma reza, uma oração de uma santa dentro de um projeto que vai ter alcunha, que é um projeto de rap, mas é um projeto de vida, de música viva, de arte viva.”

A capa segue o mesmo princípio. Um altar brasileiramente "ecumênico" foi produzido em um ambiente real da Cerâmica São Francisco, em Salvador, entre imagens sacras feitas por artesãos.

Vandal quis registrar peças físicas, feitas por um santeiro, e recusou a utilização de inteligência artificial ou impressão 3D para construir aquela imagem. “Eu queria que fossem feitas com santeiro de verdade, que não fosse de IA, que não fosse de impressora 3D.”

Dez faixas, uma vida em movimento

A própria sequência do álbum sugere um percurso: “SAVEIROZH”, “VANGUARDAH”, “PONTOH DEH REVOLTAH”, “AH VERDADEH DAH CIDADEH”, “AVEMARIAH”, “ANJOH BOMH DAH BAHIAH”, “SUPEREH”, “RÉQUIEMH PARAH UMH SONHOH”, “MULHEREZH DAH MINHAH VIDAH” e “SONÄBULOH”.

“PONTOH DEH REVOLTAH” amplia a conversa entre hip hop e samba-reggae; “AVEMARIAH” e “ANJOH BOMH DAH BAHIAH” aprofundam o eixo religioso; “RÉQUIEMH PARAH UMH SONHOH” aponta para a dimensão das perdas; e “MULHEREZH DAH MINHAH VIDAH” leva o disco para o campo dos afetos.

O álbum é o primeiro movimento de uma trilogia. Depois dele vêm “FEZTAH DEH LARGOH”, voltado às misturas musicais das festas populares baianas, e “EAUH DEH PARFUMH”, pensado a partir de uma pesquisa mais sofisticada com samples e outras experiências de produção. Os três projetos têm identidades próprias.

E Vandal já olha para o que vem depois. “Eu tô aqui já, inquieto, impaciente, buscando outras coisas porque quero já no próximo disco também fazer uma outra entrega absurda.”

No futuro que Vandal imagina, esses discos poderão ser vistos como vestígios de alguém que decidiu não economizar na criação. “Eu acredito nesse lance, não de viver DE arte, mas, de viver COM A arte.”

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