Música Vanessa da Mata apresenta em Pernambuco show da sua nova turnê "Todas Elas"; saiba mais Turnê estreia em maio, no Rio, e chega ao Teatro Guararapes no dia 6 de dezembro; Ingressos já estão à venda

“Todas Elas”, nova turnê da cantora Vanessa da Mata que apresenta músicas inéditas e clássicos da carreira da musicista, estreia dia 24 de maio no Rio de Janeiro - e chega a Pernambuco no dia 6 de dezembro, no Teatro Guararapes, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.



Com direção de Jorge Farjalla, o show Os ingressos, a partir de R$ 110, começam a ser vendidos nesta sexta-feira (2/5), no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.



Sobre a artista

Com mais de 20 anos de carreira, a mato-grossense de Alto Garças consolidou sua marca como compositora e intérprete, abordando questões sensíveis que habitam o seu universo.



Em suas canções, temas que movimentam sua vida e obra: o pós-feminismo, a maternidade – ela é mãe de três filhos –, paixões e desencontros amorosos, a negritude e a luta por uma sociedade menos desigual.

Em 2024, comemorou 20 anos de carreira rodando o país e o exterior com a turnê do seu álbum mais recente, “Vem Doce”, com direção de Jorge Farjalla. Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

SERVIÇO

Vanessa da Mata em "Todas Elas"

Quando: Dia 6 de dezembro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos:

Plateia Especial: R$ 320 e R$ 160 (meia)

Plateia: R$ 260 e R$ 130 (meia)

Balcão: R$ 220 e R$ 110 (meia)

À venda no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro



