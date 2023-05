Vanessa da Mata celebra 20 anos de carreira em show no Recife nesta sexta-feira (5); saiba mais

A- A+

A cantora Vanessa da Mata volta aos palcos do Recife nesta sexta-feira (5), no Teatro Guararapes, às 21h30, com o espetáculo "Vem Doce", inspirado pelos seus 20 anos de carreira, além do novo álbum. O show tem direção de Jorge Farjalla e figurino assinado pelo estilista Luiz Cláudio Silva.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. O setor Balcão custa R$ 160 ou R$ 80 (meia-entrada), enquanto a Plateia Normal fica por R$ 200 ou R$ 100 (meia-entrada). Os ingressos para a Plateia Especial já estão esgotados.

“Estou muito feliz! O show está muito bonito e tem tanto a ver com minha forma de me expressar. Muito animada para que todos vejam”, comenta Vanessa da Mata sobre a turnê “Vem Doce”.

O espetáculo une novas canções aos títulos clássicos da carreira de Vanessa da Mata, agora reimaginados para o universo criativo do projeto. Cada um dos três atos conta com um cenário diferente, inspirados por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi e Hélio Eichbauer.

SERVIÇO

Turnê "Vem Doce", de Vanessa da Mata

Quando: Sexta-feira (5), às 21h30

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 80 reais no Sympla

