Vanessa da Mata estreia show "Vem Doce" e comemora 20 anos de carreira no Recife

A- A+

A cantora Vanessa da Mata volta aos palcos do Recife com novo espetáculo: “Vem Doce” é inspirado pelo álbum homônimo e pelos 20 anos de carreira da artista. O show aporta no Teatro Guararapes para única apresentação, dia 5 de maio. Os ingressos, a partir de R$ 80, começam a ser vendidos às 10h desta quarta-feira (1º de fevereiro), no site Sympla, lojas TicketFolia e bilheteria do teatro.

Dividido em três atos, o concerto apresenta a cantora revisitando sua trajetória pessoal e musical. Vanessa une as novas canções do disco "Vem Doce" - que já tem dois singles lançados - aos títulos clássicos de sua carreira, agora reimaginados para o contexto criativo do projeto.

Cada um dos atos conta com um cenário próprio, inspirado por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi e Hélio Eichbauer. O show “Vem Doce”, com direção de Jorge Farjalla, oferece a potente voz da artista ao lado de sua talentosa banda em um espetáculo que junta elementos de grandes gêneros da música e cultura brasileira.

SERVIÇO

Vanessa da Mata no show "Vem Doce"

Data e hora: Dia 5 de maio, às 21h30

Local: Teatro Guararapes

Informações: (81) 3182.8020

Ingressos à venda a partir de 1º de fevereiro às 10h na Sympla, lojas TicketFolia e bilheteria do teatro

Valores:

Plateia especial: R$ 240 e R$ 120 (meia)

Plateia: R$ 200 e R$ 100 (meia)

Balcão: R$ 160 e R$ 80 (meia

Veja também

MÚSICA Sheldon grava DVD no Clube Português; saiba quando