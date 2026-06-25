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TELEVISÃO Vanessa da Mata participa do Bem Brasil no próximo domingo (28) Apresentação da cantora no Sesc Itaquera será transmitido pela TV Cultura

A programação cultural da TV Cultura recebe, neste domingo (28), uma apresentação especial de Vanessa da Mata. A partir das 12h, a artista sobe ao palco do Sesc Itaquera, em show transmitido ao vivo pelo programa Bem Brasil, fruto de uma parceria entre a emissora e o Sesc São Paulo.

A cantora apresenta ao público a turnê “Todas Elas”, concebida a partir de seu trabalho mais recente, lançado neste ano.

O espetáculo combina músicas do novo disco com composições que marcaram diferentes momentos de sua trajetória artística, construída ao longo de mais de 20 anos.

Com concepção cênica assinada por Jorge Farjalla, o show explora diferentes perspectivas do universo feminino presentes nas canções e na história pessoal da intérprete.

A seleção musical inclui faixas inéditas do álbum Todas Elas e sucessos conhecidos pelo público, entre eles "Boa Sorte/Good Luck", "Não Me Deixe Só" e "Amado".

Natural de Alto Garças, no Mato Grosso, Vanessa da Mata consolidou-se como uma das referências da música brasileira contemporânea.

Sua obra transita por temas ligados aos afetos, à maternidade, às questões raciais, à justiça social e aos desafios vividos pelas mulheres na atualidade.

Sob o comando de Wandi Doratiotto, o Bem Brasil contará ainda com a participação da jornalista Roberta Martinelli, responsável por interagir com a plateia presente no local da apresentação.

Além da exibição pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas, o espetáculo poderá ser acompanhado pelos canais digitais da rede, pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube e pela plataforma de streaming SescTV. A entrada para assistir ao show presencialmente no Sesc Itaquera é gratuita.

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