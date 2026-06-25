Vanessa da Mata participa do Bem Brasil no próximo domingo (28)
Apresentação da cantora no Sesc Itaquera será transmitido pela TV Cultura
A programação cultural da TV Cultura recebe, neste domingo (28), uma apresentação especial de Vanessa da Mata. A partir das 12h, a artista sobe ao palco do Sesc Itaquera, em show transmitido ao vivo pelo programa Bem Brasil, fruto de uma parceria entre a emissora e o Sesc São Paulo.
A cantora apresenta ao público a turnê “Todas Elas”, concebida a partir de seu trabalho mais recente, lançado neste ano.
O espetáculo combina músicas do novo disco com composições que marcaram diferentes momentos de sua trajetória artística, construída ao longo de mais de 20 anos.
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Com concepção cênica assinada por Jorge Farjalla, o show explora diferentes perspectivas do universo feminino presentes nas canções e na história pessoal da intérprete.
A seleção musical inclui faixas inéditas do álbum Todas Elas e sucessos conhecidos pelo público, entre eles "Boa Sorte/Good Luck", "Não Me Deixe Só" e "Amado".
Natural de Alto Garças, no Mato Grosso, Vanessa da Mata consolidou-se como uma das referências da música brasileira contemporânea.
Sua obra transita por temas ligados aos afetos, à maternidade, às questões raciais, à justiça social e aos desafios vividos pelas mulheres na atualidade.
Sob o comando de Wandi Doratiotto, o Bem Brasil contará ainda com a participação da jornalista Roberta Martinelli, responsável por interagir com a plateia presente no local da apresentação.
Além da exibição pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas, o espetáculo poderá ser acompanhado pelos canais digitais da rede, pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube e pela plataforma de streaming SescTV. A entrada para assistir ao show presencialmente no Sesc Itaquera é gratuita.