Vanessa desconfia de colegas do BBB 24: "Vocês podem ser atores"; elenco reage

Visivelmente transtornada, a influenciadora Vanessa Lopes, segue criando teorias da conspiração no confinamento do BBB 24. Nesta quinta-feira (18), quando notou que o botão da desistência estava verde, ou seja, disponível para os participantes, ela lançou mais uma de suas teorias aos colegas, na sala.



"Eu não vou apertar ese botão, porque eu sei o que a cultura do cancelamento faz com as pessoas. Por isso meu pente sumiu. Eu tô com um problema e não conheço ninguém, então vocês podem ser atores. Vocês querem ser atrizes", disparou.



Ao ouvirem a teoria de que seriam atores dentro do programa, Leidy e Marcus perderam a paciência com a sister e Vanessa pediu novamente para ser consultada pela psicóloga e começou a chorar. "Parece que todos pegaram meus gatilhos e eu fico parecendo a Juliette, gente!", disse ela. "Você é a Vanessa Lopes e acabou", retrucou Marcus.

"Você tem que ir lá dentro falar com a psicóloga pra ela te orientar ao que tem que fazer e não a gente", sugeriu Deniziane. "Na minha cabeça, chamando todo mundo de ator, tá chamando todo mundo de mentiroso", advertiu Leidy. Vanessa, então cai no choro e é incentivada por Alane a não apertar o botão e não desistir. "Eu tava ficando com raiva e agora tô virando meme", divaga Vanessa.



"Mas é louco pensar que vocês pensavam que eu tava mentindo sobre a minha vida!”, desabafa Vanessa. “Ninguém pensou isso!”, respondem todos. "Mas a história de vocês é verdadeira?", pergunta a influenciadora. "Na verdade sou um homem hétero do exército americano", brinca Marcus. "E eu sou a Beyoncé", completa Leidy.



"Eu conheci de um vídeo seu só , mas não te seguia, não sabia quem tu és. Eu me relacionei com você sem saber quem tu é, menina. Nem sei de nada da tua vida. Então, não possp falar do que aconteceu lá fora na tua vida. Não faço a mínima ideia. Então, a melhor coisa é voce se relacionar aqui (...) porque as pessoas não sabem quem você é", aconselhou Isabelle.

