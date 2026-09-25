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Separação

Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento: 'Seguimos unidos como família'

Após 12 anos chegou ao fim a relação entre a atriz e o Giuseppe Dioguardi

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Vanessa Giácomo foi casada por 12 anos com Giuseppe Dioguardi; da união, nasceu uma filhaVanessa Giácomo foi casada por 12 anos com Giuseppe Dioguardi; da união, nasceu uma filha - Foto: Instagram/vanessagiacomo/Reprodução

Vanessa Giácomo anunciou separação de Giuseppe Dioguardi após 12 anos de casamento. Nos stories de seu Instagram, a atriz escreveu um comunicado e celebrou a vida que construíram juntos.

Os dois são pais de Maria. Em seu texto, a atriz disse: "Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal".

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"Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria. É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa", continuou.

A atriz completou ao afirmar que seguiriam conectados. "Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos."

Vanessa também é mãe de Raul e de Moisés, de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira.

"Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal", concluiu.

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