Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento: 'Seguimos unidos como família'
Após 12 anos chegou ao fim a relação entre a atriz e o Giuseppe Dioguardi
Vanessa Giácomo anunciou separação de Giuseppe Dioguardi após 12 anos de casamento. Nos stories de seu Instagram, a atriz escreveu um comunicado e celebrou a vida que construíram juntos.
Os dois são pais de Maria. Em seu texto, a atriz disse: "Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal".
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"Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria. É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa", continuou.
A atriz completou ao afirmar que seguiriam conectados. "Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos."
Vanessa também é mãe de Raul e de Moisés, de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira.
"Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal", concluiu.