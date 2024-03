A- A+

Streaming Vanessa Giácomo estrela antologia de curtas do Paramount+, que estreia nesta sexta-feira (1°) Coleção traz filmes produzidos por cineastas do Brasil, Nigéria, Quênia, Índia e Estados Unidos

A atriz brasileira Vanessa Giácomo é uma das protagonistas de “Florescendo”, antologia que estreia nesta sexta-feira (1º) no Paramount+. O projeto internacional reúne cinco curtas-metragens produzidos em países diferentes, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Vanessa estrela “Maré”, com roteiro e direção da cineasta Giuliana Monteiro. Na trama, ela interpreta uma mãe no limite da sanidade que busca consolo em uma situação tumultuada em sua vida.

“Florescendo” traz ainda curtas produzidos por cineastas da Nigéria, Quênia, Índia e Estados Unidos. A ideia da coleção é investigar as complexidades das questões de gênero, levantando temas como pobreza menstrual, casamento infantil, violência de gênero, estigma ao redor do HIV, o planejamento familiar e o empoderamento econômico das mulheres.

A coletânea foi produzida pela MTV Staying Alive Foundation, com apoio da Paramount Global e apoio financeiro da Fundação Bill & Melinda Gates. Os curtas também poderão ser vistos na Pluto TV, nesta sexta-feira, às 21h, no canal Pluto TV Cine Sucessos. Na MTV, a estreia será no dia 8 de março, às 22h45.

Conheça os outros quatro curtas de “Florescendo”:

Period (escrito e dirigido por Nicole Teeny)

Como muitas de suas colegas de classe em sua escola carente, Fay não pode comprar itens para seu período menstrual, então ela inicia uma jornada para obtê-los de graça. Estrelando: Yasmina El-Abd.



Alta (escrito e dirigido por Priyanka Banerjee)

Uma adolescente desafiadora que se recusa a sair do banheiro força seu pai indefeso a procurar ajuda para argumentar com a garota, mas as coisas mudam quando o verdadeiro relacionamento deles é revelado. Estrelando: Mazel Vyas.



Kifungo (escrito e dirigido por Voline Ogutu)

Uma mulher romântica e ambiciosa luta pela autoaceitação depois de descobrir que é HIV positiva. Estrelando: Brenda Wairimu.



Aféfé (escrito e dirigido por Dolapo ‘LowlaDee’ Adeleke)

Quando sua sogra idosa e doente se muda, inesperadamente, a vida de uma apaixonada esteticista local toma um rumo assustador. Estrelando: Folu Storms.

