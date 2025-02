Vanessa Lopes relembra carreira de modelo e explica por que desistiu: "Você escuta coisas horríveis"

A- A+

A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, de 23 anos, compartilhou com seus seguidores imagens de seu carreira de modelo — inclusive de seu primeiro desfile —, época em que tinha 15 anos, em 2016.

Ela fazia parte de uma agência, em Recife, onde nasceu, mas não seguiu na profissão.

"Gente, eu achei o vídeo do meu primeiro desfile. Eu já tinha desfilado em coisa de colégio, mas (esse foi) o primeiro desfile de verdade, de marca. Não sei o que comentar sobre, acho horrível. Não acho que melhorei tanto assim. Não foi tão ruim, mas também não foi bom. Eu tinha 15 anos, de biquíni, eu estava com muita vergonha", disse ela.

Depois, ela fez outro Stories contando mais detalhes sobre o tempo em que foi modelo.

"Eu já entrei para uma agência de modelo. Só que fiquei com medo. Sei que tem muita segurança, mas você escuta muitas coisas horríveis sobre seu corpo. E meio que me desanimou. Mas entrei, cheguei a fazer ensaio, coisa para marca. Vou ver o que acho para vocês. Ai gente, é uma vergonha tão grande", disse ela, que escreveu, no post, ter desistido porque "não era tão magra".

