Vanessa Lopes compartilha teoria sobre plano dos homens para deixá-la "abalada" na xepa

Vanessa Lopes e Alane conversaram na sala de estar do BBB 24, e a bailarina contou sobre sua motivação em vencer a próxima Prova do Líder. "Eu estou muito confiante para a Prova do Líder, de coração, porque eu acho que só assim eu não vou para o Paredão", diz Alane, já projetando o nome das pessoas que pretende convidar para o VIP.

Vanessa interrompeu a divagação de Alane e contou que os brothers da casa teriam prometido levá-la para o VIP: "'Os caras vão organizar agora para você ir'. Para uma pessoa que está sempre na Xepa. Porque comida pega", disse. Depois, a influenciadora comentou com a colega uma teoria sua sobre uma suposta união entre os rapazes.



"Eles organizaram para eu ficar na Xepa para eu ficar abalada emocionalmente cada vez mais. E, na oportunidade que tiverem de me chamar para VIP, me chamarem", diz Vanessa. Alane concordou e sugeriu que a essa estratégia dos homens seria para a sister do Camarote ficar grata a eles.

