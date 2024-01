A- A+

BBB 24 Vanessa Lopes conversa com Fernanda, no BBB 24, e diz: "Eu estou bem" Comportamento da produtora de conteúdo preocupou os brother e sisters sobre seu estado emocional

O comportamento da produtora de conteúdo Vanessa Lopes no BBB 24 continua repercutindo dentro da casa. A sister fez várias falas aparentemente desconexas e chorou muito nas últimas 24 horas, o que preocupou os demais confinados a respeito da sua saúde emocional, viralizando também nas redes sociais.



Em conversa com Fernanda, na varanda da casa, Vanessa disse estar e bem e relatou o que estava sentido.

"Estava com medo da galera, entre aspas, estar atuando comigo na questão de me tratar e, agora, vejo que ninguém aqui está atuando", disse a criadora de conteúdo.

Fernanda, então, observa: "Tem gente atuando, sim. Tem muita gente atuando". "Mas eu achei que todo mundo de um grupo estava atuando, porque... Enfim, as coisas aqui mudam muito rápido e fica confuso", fala Vanessa. "Eu acho que estou crente do que eu quero, do que eu sei", continuou a criadora de conteúdo.

Fernanda, então, pergunta se Vanessa está bem. "Eu estou bem. Eu sei que todo mundo aqui pergunta se eu estou bem. E por que eu não estava conseguindo responder? Porque eu estava analisando se estava bem mesmo ou não", explicou Vanessa.

"É muita informação para a cabeça da pessoa. Eu sei que vou ficar bem, só que é muita informação esse negócio. Eu vejo que a casa mudou muito tudo, mas talvez foi para mostrar para a gente coisas de traumas que já tinha lá fora e tinha que consertar. Eu entrei aqui querendo viver e me mata saber que não estava conseguindo viver por traumas meus", conclui Vanessa.

