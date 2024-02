Vanessa Lopes "está voltando calmamente", afirma pai da influenciadora

A- A+

Alisson Ramalho, pai da influenciadora Vanessa Lopes, postou um registro em família nesta terça-feira (6). Na legenda, comemorou a evolução da filha, que apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil na segunda semana de confinamento. "Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", afirmou Alisson.

Na foto, Vanessa aparece sorrindo no banco de trás do carro, ao lado da irmã mais nova. Muitas pessoas comentaram o post desejando melhoras à tiktoker. "Lindos! Que Deus proteja sempre vocês de todo mal! Feliz que estão bem!", comentou um usuário. "Vanessa sempre será luz! Dias muito melhores virão", disse outro.

Boletim atualizado

Nessa segunda-feira (5), um boletim médico divulgado pela família indicava que a ex-BBB estaria apta a retomar as atividades sociais de forma gradual. O pai de Vanessa já havia revelado que a filha estava com acompanhamento psiquiátrico 24 horas por dia desde que saiu do programa.

No boletim, o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, que assina o documento, afirma que a pernambucana apresentou "excelente evolução". O profissional também fez um apelo: "Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado".

Muito ativa nas redes antes de entrar no BBB, Vanessa ainda não se pronunciou desde que abandonou o reality show. Liziane Lopes, mãe da influenciadora, agradeceu o apoio dos fãs da filha recentemente: "Apareci para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e apoio, comigo e com a minha família. Vocês são incríveis. E claro que vocês entendem que eu precisei estar off aqui para cuidar da Vanessinha, cuidar na minha família".

O que aconteceu com Vanessa Lopes no BBB 24?

Vanessa Lopes desistiu da sua participação no "Big Brother Brasil 24" no dia 19 de janeiro, ao apertar o botão para saída do programa. Ela vinha apresentando um comportamento tido como confuso, e teria ficado com o psicológico abalado por atritos dentro da casa. Mesmo recebendo o apoio da psicóloga do programa, ela pediu pra sair. Na mesma noite, ela retornou para São Paulo, onde mantém residência.

Veja também

BBB 24 ''Marido atual com três Maria da Penha'', diz Piovani sobre ''birra'' de Wanessa com Davi no BBB 24