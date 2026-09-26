Vanessa Lopes faz primeiro show como cantora e recebe incentivo dos pais e do namorado

A- A+

Ex-BBB, a influenciadora e dançarina Vanessa Lopes fez o primeiro show como cantora. A estreia foi no Prêmio Jovem Brasileiro, do Portal R7.



"O início de um sonho que eu venho construindo há muitos anos, em silêncio. Foram muitos passos até chegar aqui, e meu coração fica muito feliz de finalmente poder dividir tudo isso com vocês", publicou Vanessa em uma rede social na noite desta sexta-feira, com vídeos de bastidores da apresentação.



No X, onde circula um trecho da apresentação, Vanessa recebeu inúmeras críticas. "Como cantora ela é uma excelente dançarina", disse um internauta. Outro ponderou: "Admiro a coragem de cantar assim e ainda optar por ser sem playback". "Ela entregou na performance, mas no canto foi bem cansada, talvez se estivesse parada cantasse melhor, ou talvez se parasse de cantar e só performasse também melhoraria", comentou um terceiro.







"Eu entrei pra julgar, mas apesar das desafinadas, eu amei, ela tem presença de palco", destacou uma jovem. "Não tinha um engenheiro de som para ajudar?", perguntou outro.



Vanessa aproveitou a apresentação para lançar o single "Emocionado". Ela já tinha outro, "Sequência".



No Instagram, ela recebeu incentivo dos pais e do namorado, o cantor Lucas Mamede. "Que orgulho de ver você conquistando tudo que merece, minha princesa! . As estrelas invejam seus olhos", escreveu o jovem.



"NASCEU PARA BRILHAR ", comentou a mãe, Liziane Ramalho. "Como pai, eu vejo de perto o quanto ela se dedica. Existe muita energia, profissionalismo e cuidado em cada detalhe do que ela faz. Nada disso acontece por acaso. Filha, tenho muito orgulho de você, da sua entrega e da pessoa que você é. Que alegria ver você vivendo mais esse capítulo! Te amo. ", publicou o pai, Alisson Ramalho.

Veja também