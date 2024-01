Vanessa Lopes morou no Recife e tem tatuagem de Pernambuco, onde viveu tragédia pessoal

A- A+

A influenciadora e tik toker recifense Vanessa Lopes, 22 anos, anunciada como nova confinada do grupo camorote no BBB 24, é um fenômeno da internet, com mais de 30 milhões de seguidores e mais de um bilhão de curtidas apenas no TikTok. Mas a trajetória da sister não se resume ao sucesso nas redes sociais e à rotina de pessoa pública, que tem que lidar com as fakes news sobre sua vida sentimental e com os haters.



Nascida em Brasília, a influencer viveu em em Salvador, na Bahia, antes de desembarcar com os pais no Recife (PE). Na capital pernambucana, ela cresceu e se formou. Ao se decidir fazer intercâmbio e estudar fora do país, a jovem enfrentou uma tragédia pessoal em uma estrada de Pernambuco, atropelada por um motorista, que fugiu do local do acidente, durante uma viagem com um amigo.



“Meu pai já pegou um avião para me arrancar do banheiro, depois de eu ter ficado três dias trancada por causa de um vídeo, no qual uma mulher falava mal de mim”, disse ao Portal Gshow.

Sobre Vanessa Lopes

"Desde meus 14 anos, eu já gravava e postava no aplicativo, mas era na zoeira”, conta a sister. A diversão, no entanto, virou rotina na pandemia. Um ano após a tragédia na estrada, Vanessa passou a administrar o tempo entre a faculdade de Marketing e a criação de conteúdo.

Três meses depois, uma agência de influenciadores entrou em contato interessada em tê-la em seu casting. Com o aval dos pais, Vanessa fechou o contrato com a empresa que gerencia sua carreira até hoje.

Tatuagem da bandeira de Pernambuco

"Homenagem ao lugar que foi minha cultura, meu porto seguro, minha família, meu sotaque, minha criação e meu lar a vida inteira", disse ao Gshow sobre ter eternizado no corpo a sua relação com Pernambuco, durante a Farofa da Gkay, em Fortaleza (CE). A tatuagem da bandeira do Estado, que foi feita com um amigo de infância, foi mostrada no Instagram.

