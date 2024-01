Vanessa Lopes: Pai atualiza estado de saúde da ex-BBB

A- A+

O pai de Vanessa Lopes atualizou o estado de saúde da filha nesta quarta-feira (31). A ex-sister do BBB 24 desistiu do reality após apresentar diversos comportamentos contraditórios e, atualmente, está fazendo tratamento psiquiátrico.

No story do Instagram, Alisson Ramalho disse que a família está seguindo as recomendações médicas para o tratamento da influenciadora: "Nós estamos aqui em um almoço em família. Resolvi vir falar para vocês como foram esses últimos dias. Nesse momento a gente continua seguindo 100% todas as recomendações médicas".

"As recomendações foram trazer ela para um lugar onde tenha natureza, onde tenha praia, coisas que realmente ela goste, que ela se sinta bem, que ela possa espairecer, dar uma caminhada. Cuidar da saúde mental, física e psicomotora", informou ele.

"E também a Vanessa está fazendo todos os dias as consultas dela, como eu falei, seguindo todas as recomendações dos médicos Serão intensificadas as atividades físicas", concluiu.

Na última sexta-feira (26), o perfil da ex-BBB compartilhou um boletim médico: "Vanessa faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico".

