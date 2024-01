Vanessa Lopes se queixa por sempre estar na Xepa e nunca ser prioridade: "Custa me chamar?"

A- A+

Em conversa com Vinicius e MC Bin Laden, no Quarto Gnomo do BBB 24, Vanessa Lopes desabafou sobre suas relações na casa enquanto os brothers recolhiam as roupas de cama para lavar. A conversa começou quando o atleta lembrou que Isabelle, Wanessa e Fernanda foram sorteadas e levaram Giovanna, Yasmin e Pizane, respectivamente ao Cine BBB.

"Se põe no meu lugar, fiquei 12 horas igual a um atalaia soldadinho fazendo escala no Monstro. Quem comeu churros no meu lugar? Isso não magoa o coração?", Vinicius pergunta para Vanessa, que concorda e aproveita a deixa para também desabafar.

"Óbvio que magoa, acha que eu não tô magoada? Eu tô na Xepa há tantas semanas. Ninguém pensa em nada, se eu fosse prioridade de alguém, eu não estava na Xepa, eu parei pra pensar nisso. E tá tudo bem, o problema não é a Xepa. Ser bonzinho demais...", disse ela. "Amar é ser otário", completa Vinicius, rindo.

"É isso, eu tô há um tempão ali comendo, a pessoa já tá comendo bem. Custa me chamar? Eu não posso esperar coisa de gente que eu acabei de conhecer e tá tudo bem, é isso, a vida é isso, são trocas. Não deu certo, eu queria uma amiga mulher do meu lado e, pelo visto, eu não tenho", conclui Vanessa.

