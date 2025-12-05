A- A+

REVELAÇÕES Vanessa Lopes, ex-BBB, fala sobre vício em drogas e saúde mental em livro autobiográfico Na publicação lançada recentemente, a influenciadora revelou que o uso de substâncias começou antes da fama

Vanessa Lopes, influenciadora digital e ex-BBB, lançou o livro “Vanessa Lopes: a dança da vida nas redes”. Na obra, ela aborda momentos delicados da sua vida pessoal, como o vício em drogas e álcool, o impacto do reality, pressões da internet e o diagnóstico de bipolaridade, recebido depois de passar por tratamento psiquiátrico.

Em entrevista à CNN, Vanessa - que já morou no Recife - afirmou que tinha o desejo de contar a própria história, mas “tinha muito receio de como fazer isso”. A jovem de 24 anos disse ainda que não queria que sua trajetória continuasse sendo narrada por outras pessoas, já que foi alvo de várias especulações nas redes sociais.

A influenciadora revelou que os vícios começaram antes da fama e só se intensificaram depois dela. Falar abertamente sobre o assunto, segundo ela, foi um processo difícil. “Às vezes buscamos nas substâncias uma forma de preencher alguma dor interna”, disse.

Para escrever o livro, Vanessa contou com o suporte de uma profissional, que a ajudou a organizar suas memórias e a aprofundar o lado psicológico da narrativa. Segundo a influenciadora, o objetivo da publicação é dialogar com jovens, pais ou qualquer pessoa que enfrenta problemas de saúde mental.



*Com informações da assessoria de imprensa

