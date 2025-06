A- A+

INTERCÂMBIO Vanessa Rios leva forró pernambucano aos Estados Unidos Artista, que é uma das vocalistas da banda Capim com Mel, se apresenta no São João do Pitstop, na Flórida

A pernambucana Vanessa Rios, que já integrou diversas bandas e atualmente é uma das vocalistas da Capim com Mel, é uma das atrações do São João do Pitstop, que acontece neste sábado (28), na Flórida (Estados Unidos).

O evento reúne centenas de pessoas todos os anos e conta com apresentações musicais, quadrilhas e comidas típicas, recriando o clima do Nordeste brasileiro em solo americano.

Vanessa se apresenta no São João do Pitstop à meia-noite do horário local (22h, horário de Brasília) levando o autêntico forró nordestino à terra do Tio Sam. No repertório, clássicos do forró e sucessos que embalam as festas juninas até hoje.

“Estou muito feliz em me apresentar pela primeira vez fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Vai ser um show especial e emocionante. Quero levar o melhor do nosso forró para todo mundo que estiver lá”, conta a artista.

Veja também