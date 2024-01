A- A+

BBB 24 'VanessaVerso': momentos inusitados da influenciadora no BBB 24 repercutem nas redes De músicas da festa até ítens de decoração da casa, Vanessa tem reparado em todos os detalhes e criado diversas teorias

A eliminação de Lucas Pizane, na última terça-feira (16), levou Vanessa Lopes a agir de modo muito peculiar no BBB 24. Ela passou a tentar tentando decifrar o jogo em todos os detalhes. De músicas da festa, até elementos de decoração, a influenciadora tem reparado em tudo e aponta para sinais que podem ser voltados para sua trajetória no reality. As reações da sister têm chamado a atenção nas redes socias.

Durante a festa, no show de Ludmilla, Vanessa teorizou que que a música "Maliciosa", canção inédita da artista, apresentada em primeira mão no reality, trazia "sinais" direcionados a ela. "A Ludmilla cantou na música nova: 'cheirosa'. E deu olhadas para mim. Não sou besta. Vi o balé olhando para mim", disse a participante, impressionada.

"Só que vi como olharam para mim, como alguém que gosta, eles conhecem, ficam disfarçando... Mas olha a música que ela lançou: 'cheirosa', 'praiana', 'carnaval de Recife', 'musa de escola de samba', 'maliciosa'", avaliou, em conversa com Alane.

Ludmilla, entrou na viagem de Vanessa e aproveitou o fato para divulgar o lançamento do hit nesta quinta (18), às 21h. "Vanessa, tua música sai hoje às 21h em todas as plataformas", postou a cantora.





Vanessa tua música sai hoje às 21:00 em todas as plataformas https://t.co/fQnunAlCsh — LUDMILLA (@Ludmilla) January 18, 2024

Confira reações das redes sobre Vanessa Lopes:



Gente a Vanessa no Vanessaverso da loucura KKKKKKKK #BBB24 https://t.co/U1ZiEO3g0x pic.twitter.com/gTwc2WBv6a — Barbie piranha triste (@dvncorrea) January 18, 2024

gente a vanessa ta tão maluca que disse que o dragão da academia falou com ela. eu ri demais da fernanda e pitel rachou o bico dela. #BBB24 pic.twitter.com/9tD1pnYHhq — daniel (@daneldix) January 17, 2024

a sanidade mental foi de arrasta p cima e joga de ladin — dudu (@mrwestiee) January 17, 2024

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

COMPLETAMENTE TONHO DA LUA DAS IDEIA #BBB24



pic.twitter.com/ckaUllNEHg — BBBabi (@babi) January 18, 2024





Família sai em defesa da sister

A mãe da influenciadora, Lica Lopes, se pronunciou em suas redes sociais, nesta quinta (18). Ela defendeu a filha, dizendo que ela sempre foi "uma menina muito criativa".

"Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem, não; ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela. [...] Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa", argumentou.

Alisson Ramalho, pai de Lopes, também se pronunciou. "Eu vou olhar para o quê? Para o lado das pessoas que estão destilando ódio? Não vou, vou olhar para o lado do amor, do carinho, das pessoas que estão apoiando", avaliou.

