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SOLIDARIEDADE Vaquinha para baixista do L7 supera meta para tratamento de câncer cerebral Foi arrecadado mais de US$ 365 mil na campanha criada para custear cuidados médicos e assistência domiciliar de Jennifer Finch

Após o anúncio de que Jennifer Finch, baixista e vocalista do L7, foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer cerebral, a campanha criada para ajudar a custear seu tratamento ultrapassou a meta inicial de arrecadação.



Até esta quarta-feira, a vaquinha hospedada na plataforma GoFundMe já havia recebido mais de US$ 365 mil (cerca de R$ 2 milhões), superando o objetivo de US$ 350 mil estabelecido por familiares e amigos da artista.





Campanha destaca necessidade de cuidados permanentes

Na descrição da campanha, os organizadores afirmam que, embora inicialmente houvesse expectativa de que a radioterapia permitisse uma recuperação parcial, complicações inesperadas levaram Jennifer a passar por múltiplas cirurgias, deixando-a com limitações físicas significativas.

"O nível de cuidado que Jennifer precisa ultrapassa o que amigos e familiares podem oferecer com segurança 24 horas por dia. Diante da difícil realidade de que Jennifer pode ter mais dias bons no passado do que pela frente, pedimos sua ajuda para tornar o tempo que ela tem com seus amigos, familiares e fãs o mais confortável, significativo e cheio de amor possível", diz o texto publicado no GoFundMe.

Segundo os organizadores, os recursos serão destinados ao pagamento de enfermagem domiciliar, fisioterapia, fonoaudiologia, equipamentos médicos e outros cuidados essenciais, além de cobrir despesas médicas e jurídicas já assumidas pela família.



A campanha também prevê recursos para preservar o legado artístico de Jennifer por meio da organização de seu acervo e da conclusão de um projeto criativo que ela pretendia lançar no próximo ano.

A mobilização ganhou força nas redes sociais após o L7 anunciar que a musicista de 59 anos não participará da turnê de despedida da banda, marcada para outubro.



Artistas como Juliette Lewis, Joan Jett, Gary Holt e Violet Grohl, filha de Dave Grohl, manifestaram apoio público à baixista e ajudaram a ampliar o alcance da campanha.

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